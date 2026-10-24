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Mašle na botě má padla. Došlap a švih konců ji umějí rozvázat

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Rozvazování tkaniček má fyzikální vysvětlení. U křivé mašle pomůže změnit jeden krok vázání; obrácení obou kroků může zachovat stejný problém.
Detail tmavé kotníkové boty se vzorovanými tkaničkami a uvázanou mašlí

Detail tmavé kotníkové boty se vzorovanými tkaničkami a uvázanou mašlí

Zdroj: Oto Zapletal / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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