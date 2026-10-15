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Mareš ve StarDance? Diváci zuří: Tohle není SuperStar!

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Dennívýzva
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Zpráva, že by Marka Ebena (68) a Terezu Kostkovou (50) mohli ve StarDance nahradit Leoš Mareš (50) a Marta Dancingerová (35), rozvířila na sociálních sítích bouřlivou debatu. Zatímco herečka u části diváků prošla, Mareš se dočkal ostré kritiky. Někteří fanoušci si ho v roli moderátora taneční soutěže vůbec neumějí představit.
Diváci zuří

Diváci zuří

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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