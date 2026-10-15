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Jako první na světě využívá FN Plzeň novou metodu zobrazování nádorů

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Světové prvenství si připsala plzeňská fakultní nemocnice. Jako první na světě začala v klinické praxi využívat nové radiofarmakum v kombinaci s vyšetřením PET/MRI. Nová metoda může pomoci zejména pacientům s nádory slinivky břišní, ale také plic, hlavy a krku.
Jako první na světě využívá FN Plzeň novou metodu zobrazování nádorů

Jako první na světě využívá FN Plzeň novou metodu zobrazování nádorů

Zdroj: FN Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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