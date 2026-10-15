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Miroslav Donutil rozesmál Lucernu! Vytáhl vzpomínky na legendy Národního divadla i hvězdy Pelíšků

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Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po dvaceti letech vrátil do pražské Lucerny. Ve Velkém sále vystoupil hned třikrát se svou legendární one man show, během níž diváky bavil vtipnými příběhy ze života i humornými postřehy z každodenních situací.
Miroslav Donutil

Miroslav Donutil

Zdroj: Se svolením Ságl Production
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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