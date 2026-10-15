Penny Marshall: žena, která dala Tomu Hanksovi dětskou duši a ženskému baseballu vlastní film

Kdybychom si měly vybrat jeden filmový moment, který dokáže vysvětlit talent Penny Marshall, možná by stačilo pustit si Toma Hankse, jak se v komedii Big pokouší pohybovat světem dospělých s hlavou třináctiletého chlapce. Jeho postava dostane dospělé tělo, ale ne dospělý pohled na svět. A právě na tom stojí humor i zvláštní něha celého filmu.
Penny Marshall se narodila 15. října 1943 v New Yorku. Než začala točit úspěšné filmy, znalo ji americké publikum jako Laverne ze sitcomu Laverne & Shirley. Její přechod od televizního herectví k režii nebyl samozřejmý, přesto se během několika let dostala mezi režiséry hollywoodských diváckých hitů.
Big: film, ve kterém dospělost vypadá z dětské perspektivy legračně
Film Big z roku 1988 mohl být jen jednoduchou komedií o kouzelném přání. Chlapec chce být dospělý, ráno se probudí v těle dospělého muže a musí improvizovat v práci i ve vztazích. Marshall ale nepřistupovala k hrdinovi jako k vtipnému omylu, který má okolí pobavit za každou cenu.
Nejlepší je chvíle, kdy dětská zvědavost odhaluje absurdity dospělého světa. Firemní porady, společenské konvence nebo představa kariérního úspěchu vypadají jinak, když k nim přistoupí někdo, kdo ještě nepřijal všechna nepsaná pravidla.
Film se stal mimořádným komerčním úspěchem a Penny Marshall díky němu vstoupila do historie jako první režisérka, jejíž film v amerických kinech překonal hranici 100 milionů dolarů tržeb. Nešlo o důkaz, že ženy umějí natáčet pouze komedie; byl to důkaz, že žena za kamerou může natočit obrovský mainstreamový hit.
Probuzení: když humor vystřídala bolestná naděje
O dva roky později natočila drama Awakenings, česky Probuzení, s Robinem Williamsem a Robertem De Nirem. Film vychází z knihy neurologa Olivera Sackse a sleduje pacienty s dlouhodobými neurologickými následky onemocnění, jejichž stav se v určitém období dočasně zlepší.
Pro režisérku spojenou s televizní komedií a s příběhem o chlapci, který kouzlem zdospělel, šlo o výrazně jiný materiál. Film přesto ukazuje jednu z jejích silných stránek: zájem o člověka, který se ocitl mimo běžná očekávání společnosti. Tentokrát nešlo o dětskou duši v dospělém těle, ale o lidi, kterým nemoc vzala možnost žít tak, jak byli zvyklí.
Awakenings získal tři oscarové nominace včetně nominace za nejlepší film. Marshall sice nebyla nominována na režii, ale její kariéra už dávno nemohla být odbyta jako nahodilá odbočka známé televizní herečky.
Velké vítězství: baseball, ve kterém ženy konečně dostaly hlavní role
V roce 1992 natočila A League of Their Own, u nás známý jako Velké vítězství. Film vychází z historické existence americké ženské profesionální baseballové ligy, která vznikla během druhé světové války. V příběhu hrají Geena Davis, Lori Petty, Madonna, Rosie O'Donnell a Tom Hanks.
Je to sportovní film, ale zároveň vyprávění o ženské práci, ambicích a společenských očekáváních. Hráčky musejí dokazovat, že jejich sport stojí za pozornost, a přitom se pohybují v prostředí, které jim stále předepisuje, jak mají vypadat a chovat se.
Marshall dokázala spojit soutěživost, humor, rodinné vztahy i historický kontext tak, aby film fungoval pro publikum, které baseballu nijak zvlášť nerozumí. Podle Turner Classic Movies vydělal v amerických kinech přes 107 milionů dolarů a stal se dalším z jejích velkých hitů.
Žena za kamerou v době, která ženy za kamerou příliš nečekala
Úspěch Penny Marshall je potřeba zasadit do kontextu. Hollywood osmdesátých a devadesátých let dával ženám podstatně méně režijních příležitostí než mužům, zejména u velkorozpočtových studiových projektů. To, že se Marshall prosadila komerčními filmy, tedy mělo význam přesahující její osobní kariéru.
Nebylo by ale spravedlivé redukovat ji pouze na rekordy a prvenství. Její filmy se nevyznačují jednotným tématem ani jednou žánrovou šablonou. Spojuje je spíš schopnost najít obyčejné lidské slabosti, trapnosti a touhy v situacích, které by se jinak mohly snadno stát příliš sentimentálními.
Penny Marshall zemřela v prosinci 2018. Zůstala po ní filmografie, kterou si lze pustit bez povinného studia historie hollywoodských režisérek a přesto z ní něco pochopit. Třeba že dospělost není vždycky výhra, že sport může být příběhem společenské změny a že život někdy nabízí naději, která je krásná právě proto, že není jednoduchá.
K jejím nedožitým narozeninám by možná nejlépe slušel obyčejný filmový večer. Ne slavnostní proslov o průkopnici, ale Big nebo Velké vítězství, dobrý čaj a vědomí, že za touhle stále živou podívanou stála žena, která věděla, jak z velkého hollywoodského filmu udělat překvapivě osobní příběh.
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Zdroje: Turner Classic Movies – A League of Their Own [1], Biography – Penny Marshall [2]. foto pivryl