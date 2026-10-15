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Penny Marshall: žena, která dala Tomu Hanksovi dětskou duši a ženskému baseballu vlastní film

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Nejdřív ji Amerika milovala jako komediální herečku. Potom se postavila za kameru a natočila filmy, které dokázaly být vtipné, dojemné a komerčně mimořádně úspěšné. Penny Marshall by dnes oslavila 83 let. Její práce připomíná dobu, kdy žena režírující velký hollywoodský hit představovala stále ještě výjimku.
Penny Marshall: žena, která dala Tomu Hanksovi dětskou duši a ženskému baseballu vlastní film

Penny Marshall: žena, která dala Tomu Hanksovi dětskou duši a ženskému baseballu vlastní film

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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