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Starší šofér nezvládl křižovatku v Prostějově. Po bouračce nadýchal přes 3 promile

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Odbočení na rušné komunikaci u centra Prostějova nezvládl ve středu dopoledne starší šofér vozu Škoda Karoq a došlo ke střetu s dalším osobním autem. Příčinu nevydařeného manévru objasnily dechové zkoušky, muž sedl za volant s více než třemi promile alkoholu v těle.
Starší šofér nezvládl křižovatku v Prostějově. Po bouračce nadýchal přes 3 promile

Starší šofér nezvládl křižovatku v Prostějově. Po bouračce nadýchal přes 3 promile

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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