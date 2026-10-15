Veterán Microsoftu vysvětlil, proč do Windows nikdy neinstalovat dva antiviry. Navzájem se zablokují a PC zkolabuje

Chenův blog
The Old New Thing patří mezi nejdéle fungující technické blogy Microsoftu. Nejde o marketingový kanál ani fórum nadšenců. Raymond Chen v něm píše o technických problémech a zkušenostech z vývoje Windows. V říjnu 2026 popsal případ, který řešil jeho kolega z oddělení podnikové podpory: zákazník s Windows 11 Enterprise hlásil nevysvětlitelné zamrzání, pády aplikací a celkovou nestabilitu systému. Teprve po důkladnější analýze se ukázalo, že na počítači běžely dva různé antivirové programy s aktivní ochranou v reálném čase. Oba zasahovaly do fungování systému a některé zásahy druhého produktu vyhodnocovaly jako podezřelé. Výsledkem nebyla dvojitá ochrana, ale vzájemné konflikty. Chen situaci popsal jako „komplexní selhání“ a „naprostý chaos“. Projevovala se nestabilitou systému, blokováním procesů a výrazným zpomalením, v krajním případě až úplným zamrznutím počítače. Jak přesně si dva antiviry vlezou do cesty
Klíčem k pochopení problému je způsob, jakým některé bezpečnostní programy monitorují činnost systému. Microsoft ve svém open-source projektu
Detours popisuje techniku, při níž se upraví začátek cílové funkce a provádění kódu se přesměruje do jiné části programu. Původní instrukce se zachovají v takzvané trampolíně, přes kterou lze následně zavolat původní funkci. Díky tomu může program sledovat nebo upravovat chování volání mezi aplikací a operačním systémem.
Podobné techniky mohou fungovat bez problémů, pokud je používá jediný program nebo pokud jsou jednotlivé zásahy vzájemně kompatibilní. Konflikt může nastat, když se do stejných funkcí snaží zasahovat dva bezpečnostní produkty. Chen popsal situaci, kdy jeden antivir přesměroval volání na vlastní kód a druhý zasáhl do funkce, kterou první potřeboval ke svému fungování. Když se první produkt pokusil funkci použít, narazil na zásah druhého, který tuto aktivitu vyhodnotil jako podezřelou a pokusil se příslušný proces izolovat. Jenže i druhý antivir mohl být závislý na funkcích, do nichž zasahoval první. Takový řetězec vzájemných zásahů může vést k zacyklení, zablokování procesů a nestabilitě systému.
Záludné je, že konflikt se nemusí projevit hned po instalaci druhého antiviru. Chen upozorňuje, že podobné problémy se často odhalí až při podrobné analýze nestabilního systému. Běžný uživatel je přitom může snadno přičíst pomalému disku, vadnému ovladači nebo chybné aktualizaci Windows.
Co na to říká sám Microsoft, a proč stáhl vlastní článek
Microsoft souběh antivirových produktů řeší také na úrovni systému.
Oficiální dokumentace vysvětluje, že na klientských verzích Windows 10 a 11 se Microsoft Defender při rozpoznání jiného registrovaného a kompatibilního antivirového produktu zpravidla přepne do pasivního nebo jiného odpovídajícího režimu. Po odinstalaci druhého produktu se má za běžných okolností znovu aktivovat. U serverových edic se chování může lišit a někdy vyžaduje další konfiguraci.
Zajímavý je také marketingový kontext. V lednu 2026 Microsoft zveřejnil na svém Learning Center článek „Trusted antivirus protection for PCs“, v němž uvedl, že vestavěná ochrana Defenderu je pro mnoho uživatelů dostačující. V dubnu následoval výrazněji formulovaný článek „Best antivirus software for 2026: The built-in Windows protection you need“, který zdůrazňoval, že většina uživatelů nemusí potřebovat placený antivir. Tento dubnový text byl podle uvedených informací nejpozději začátkem června stažen. Microsoft veřejně nevysvětlil proč, zatímco lednový článek zůstal dostupný.
Nelze s jistotou říct, zda Microsoft od staženého článku ustoupil kvůli kritice, nebo z jiných důvodů. Základní závěr se ale nemění: Defender poskytuje většině domácích uživatelů solidní ochranu, přestože některé placené produkty nabízejí další funkce.
Jak si Defender vede v nezávislých testech
Výsledky nezávislých testů z roku 2026 naznačují, že Defender už dávno není jen nouzovou ochranou, kterou by bylo nutné okamžitě nahrazovat jiným antivirem.
Laboratoř Období Defender Kaspersky Avast ESET AV-TEST (skóre z 18) duben 2026 18/18 18/18 18/18 17,5/18 AV-Comparatives (reálná ochrana) únor–květen 2026 99,0 % 99,8 % 99,3 % 98,5 %
V testu AV-TEST dosáhl Defender podle uvedených výsledků plného skóre 6/6/6 ve všech třech kategoriích: ochrana, výkon a použitelnost. V testu reálné ochrany od AV-Comparatives dosáhl 99% úspěšnosti, tedy méně než Kaspersky a Avast, ale více než ESET. Historicky přitom jeho výsledky nebyly vždy tak vyrovnané. Ještě v letech 2018 až 2020 se jeho skóre měnilo a v některých testech ztrácel body. Už tehdy se ale postupně zlepšoval a podle zprávy AV-TEST získal označení Top Product v pěti ze šesti ročních testů za období 2019–2020.
Praktický závěr je jednoduchý: pro běžný domácí počítač s aktuálním Windows 11 představuje Defender plnohodnotnou ochranu. Placený antivir může dávat smysl, pokud skutečně využíváte jeho další funkce, například VPN, správce hesel, rodičovskou kontrolu nebo licenci pro více zařízení.
Jak zjistit, jestli vám dva antiviry kolidují, a co s tím
Varovné signály konfliktu dvou antivirů se snadno zamění za jiné problémy: nevysvětlitelné zamrzání, zaseknuté kontroly, výrazné zpomalení po startu nebo opakované přesouvání procesů do karantény. Několika kroky můžete ověřit, jaké bezpečnostní produkty jsou v systému aktivní.
Kontrola aktivního poskytovatele: Otevřete Zabezpečení Windows → Ochrana před viry a hrozbami → Kdo mě chrání? → Spravovat poskytovatele. Názvy položek se mohou podle verze Windows mírně lišit. Pokud jsou aktivní dva antivirové produkty, případně vedle sebe vidíte starý bezpečnostní software a aktivní Defender, ověřte jejich stav a konfiguraci. Samotná přítomnost dvou produktů ale ještě automaticky neznamená konflikt.
Kontrola historie ochrany: V části Zabezpečení Windows → Historie ochrany hledejte záznamy o blokování, zásazích a dalších bezpečnostních událostech. Ne každé zpomalení nebo zablokování však musí souviset s konfliktem antivirů.
Prohlížeč událostí pro pokročilejší uživatele: Stiskněte Win + R, zadejte a otevřete Prohlížeč událostí.
eventvwr.msc
V protokolech Windows → Aplikace a Systém hledejte chyby související s Microsoft Defenderem nebo s konkrétním antivirovým produktem.
Správná odinstalace druhého antiviru: Otevřete Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace a odinstalujte nepotřebný bezpečnostní program. Restartujte počítač. V Zabezpečení Windows ověřte, že se Defender znovu aktivoval a poskytuje ochranu v reálném čase. Spusťte rychlou nebo úplnou kontrolu systému.
Pokud po běžné odinstalaci zůstávají v systému služby nebo ovladače daného produktu, může pomoci oficiální odinstalační či čisticí nástroj výrobce. ESET nabízí AV Remover a Avast utilitu Avast Clear. Vždy se řiďte pokyny výrobce a nástroj stahujte z jeho oficiálních stránek. Tyto nástroje mohou odstranit zbytky instalace, které standardní odinstalace někdy ponechá.
Jeden správně fungující antivir s aktuálními definicemi a zapnutou ochranou může být užitečnější než dva produkty, které se navzájem dostávají do konfliktu. Případ popsaný Raymondem Chenem připomíná, že více bezpečnostního softwaru automaticky neznamená vyšší bezpečnost.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda