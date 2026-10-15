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Veterán Microsoftu vysvětlil, proč do Windows nikdy neinstalovat dva antiviry. Navzájem se zablokují a PC zkolabuje

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Inženýr s více než 30letou praxí u Microsoftu popsal případ z firemní podpory, kdy dva současně běžící antiviry paralyzovaly systém zákazníka.
Červený notebook Surface, Windows 11, na posteli

Červený notebook Surface, Windows 11, na posteli

Zdroj: Unsplash (doupraveno pomocí AI)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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