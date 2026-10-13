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Radek Štěpánek prozradil, co mu řekla dcera po tanci ve StarDance: Její slova ho dojala

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První kolo StarDance si chtěl užít od začátku do konce a podle svých slov se mu to povedlo. Radek Štěpánek (47) přiznal v rozhovoru pro Aplausin.cz, že před prvním tancem cítil nervozitu, největší radost mu ale udělala podpora rodiny. Jeho dcera mu po vystoupení řekla něco, co pro něj znamenalo víc než jakékoli hodnocení.
Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská zatančili chachu.

Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská zatančili chachu.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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