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Ostrá slova na adresu Dominiky Gottové: Matku měla připravit o všechny úspory

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Dennívýzva
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Smrt Antonie Zacpalové (†91) vyvolala pořádný rozruch. Dominika Gottová (53) totiž oznámila, že na poslední rozloučení se svou matkou do Česka nepřiletí. Její rozhodnutí pořádně rozčílilo celoživotní přítelkyni zesnulé Jitku Vašutovou. Ta nyní v rozhovoru pro Blesk.cz přišla s vážnými obviněními a tvrdí, že Dominika svou matku dlouhodobě finančně využívala.
Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku.

Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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