Ostrá slova na adresu Dominiky Gottové: Matku měla připravit o všechny úspory

Dominika Gottová v minulosti dostala šanci na nový život Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku. Dominika Gottová nezařídila pohřeb své matky. Karel Gott byl smutný ze života Dominiky. Dominika Gottová měla údajně z matky tahat peníze. Dominika Gottová v roce 2008. Dominika Gottová přišla o maminku Dominika má problémy s dluhy a alkoholem. Dominika Gottová v roce 2015. Tady působila ještě relativně v pohodě. Psychické problémy se na Dominice Gottové hodně podepsaly.
Smrt Antonie Zacpalové (†91) vyvolala pořádný rozruch. Dominika Gottová (53) totiž oznámila, že na poslední rozloučení se svou matkou do Česka nepřiletí. Její rozhodnutí pořádně rozčílilo celoživotní přítelkyni zesnulé Jitku Vašutovou. Ta nyní v rozhovoru pro Blesk.cz přišla s vážnými obviněními a tvrdí, že Dominika svou matku dlouhodobě finančně využívala.
Rodinné neshody
Odchod Antonie Zacpalové zasáhl její nejbližší okolí. Zatímco se rodina a přátelé vyrovnávají se smutnou zprávou, pozornost se obrátila také na její jedinou dceru Dominiku Gottovou. Ta podle svého vyjádření na pohřeb do České republiky nedorazí. Důvodem mají být psychické a finanční problémy. Peníze údajně potřebuje především na léky. Takové vysvětlení však odmítá přijmout Jitka Vašutová, která patřila mezi dlouholeté přítelkyně zesnulé. V rozhovoru pro Blesk se do Gottové ostře pustila a popsala, jak podle ní vypadaly poslední roky života Antonie.
Poslední rozhovor před smrtí
Vašutová patřila mezi několik málo lidí, se kterými byla Zacpalová pravidelně v kontaktu. Se svou přítelkyní naposledy hovořila pouhé dva dny před její smrtí.
"Volaly jsme si. Byla v nemocnici, protože jí nebylo dobře. Ptala jsem se, co s ní je? A ona, že neví, že jí dělali rozmanitá vyšetření, ale nic jí neřekli a snad ji pouští domů. To byl pátek. Z neděle na pondělí potom v domově zemřela," popsala Vašutová pro Blesk. Zpráva o smrti dlouholeté kamarádky ji hluboce zasáhla. Ještě větší rozhořčení v ní ale vyvolalo rozhodnutí Dominiky Gottové, která se podle svých slov kvůli nedostatku financí nemůže s matkou osobně rozloučit. Dominika měla matku připravit o úspory
Vašutová se netají tím, že má na nejstarší dceru Karla Gotta velkou zlost.
"Je to naprosto bezcitný a rozmazlený člověk, který se zajímal jenom o peníze. Máma ji vůbec nezajímala, jenom ji ždímala," prohlásila bez servítků. Přítelkyně zesnulé dokonce tvrdí, že Antonie měla kvůli finančním požadavkům své dcery zrušit vlastní pojištění. "To mi Tonička říkala, že na Dominičino naléhání musela zrušit svoje pojištění. Dcera prý ty peníze moc potřebuje," uvedla Vašutová. "Máma jí dávala úplně všechno, co se jí podařilo našetřit. Nezbylo jí vůbec nic. Strašně mi jí bylo líto," svěřila se. Neúčast na pohřbu
Dalším důvodem rozhořčení je podle Vašutové skutečnost, že Dominika měla svou matku naposledy osobně navštívit před dvěma lety. O to více ji pobouřilo, že nyní nepřiletí ani na její pohřeb.
"To je neodpustitelné! Je jí úplně jedno, co bude s mrtvou mámou. Že nemá na letenku? Proč si nepůjčí? Vždyť jde o mámu… Taková ostuda! Vlastní dítě se vykašle na mámu, která by pro ni dýchala," rozčilovala se celoživotní přítelkyně Zacpalové. Dominika přitom svou neúčast vysvětluje náročnou osobní situací. Vedle finančních starostí zmiňuje také psychické problémy a výdaje spojené s léky. Vašutová však považuje poslední rozloučení s matkou za natolik zásadní událost, že pro její rozhodnutí nemá pochopení. Kam zmizely miliony od Karla Gotta
Vašutová se pozastavila také nad finanční minulostí Dominiky Gottové. Připomněla především šest milionů korun, které měla nejstarší dcera slavného zpěváka od svého otce získat.
"A kam všechny ty peníze po tátovi dala?" položila si řečnickou otázku. Podle Vašutové navíc Karel Gott své nejstarší dceři v minulosti opakovaně finančně pomáhal a podporoval také jejího manžela. "Koupil jim byt, chatu, auta, dával peníze. A ona si z dědictví neušetřila ani na letenku, tohle nemohu pochopit," dodala rozhořčeně. Zdroj: Aplausin.cz/Blesk.cz