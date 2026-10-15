Pospíchalovy syny odsunula na boční kolej, další vztah skončil po měsících. Dancingerová promluvila o novém muži

Herečka Marta Dancingerová má po svém boku nového partnera. VIP život zaznamenal, že se poměrně dlouho snažila ho skrývat. V nedávném rozhovoru pro
iDNES ale jméno muže, o kterém se zatím jen spekulovalo, vyslovila nahlas. Je jím Ladislav Hampl, absolvent DAMU ročník 1981, který je televizním divákům známý jako ředitel Antonín Bouchner ze Zlaté labutě. Dancingerová nemluví o lásce a gestech, ale o tom, že vedle něj odpočívá, relaxuje a vypíná. Po dvou vztahových koncích během čtrnácti měsíců zvolila jiný slovník. Tři etapy, tři různé příběhy
Časová osa soukromí Marty Dancingerové se dá rozdělit do tří výrazně odlišných kapitol. Dlouholeté soužití s Markem Pospíchalem, s nímž má syna Antonína, skončilo loni v červenci. Pospíchal přivedl do vztahu dva syny z předchozího manželství. Dancingerová později v podcastu Pokec Bowl
přiznala, že roli macechy dlouho nezvládala. Vnímala se hlavně jako herečka a matka vlastního dítěte, nevlastní kluky měla „na vedlejší koleji“. Druhá kapitola byla krátká. Vztah s Vojtěchem Hlaváčkem z okruhu podcastu Brain We Are trval jen několik měsíců a skončil už po Novém roce 2026. Blesku řekla jen to, že s Hlaváčkem zůstali kamarádi. Třetí kapitola s Hamplem se teprve píše.
Nejzajímavější na novém vztahu je to, jak vznikl. Dancingerová a Hampl sice oba hráli ve Zlaté labuti, ale na place spolu moc společných scén neměli. Blíž se neznali. Herečka zmínila, že Hampla předtím viděla v představení Terminus v Divadle v Celetné, ale to bylo všechno.
K reálnému sblížení došlo až po náhodném setkání na ulici, doslova na chodníku, jak popsala. Začali si povídat a ani jeden z nich prý na začátku nečekal, že z toho bude vztah. V září spolu byli necelé čtyři měsíce. Nebydlí spolu. Hampl je bezdětný, rozvedený. Zdroj fotografie: Nextfoto Soukromí po vrstvách
Způsob, jakým Dancingerová informace o novém vztahu pouštěla ven, stojí za pozornost. 13. srpna v rozhovoru pro
iDNES řekla jen dvě slova: „Jsem zadaná.“ Bez jména, bez kontextu. Pak se objevil instagramový příspěvek kolegyně Beaty Kaňokové, který naznačoval identitu partnera, a byl vzápětí smazán. Až letos na podzim Dancingerová řekla, že je to Hampl. Vypadá to spíš jako kontrolované uvolňování informací než jako náhlá otevřenost. Ve chvíli, kdy jméno stejně kolovalo, převzala iniciativu. Podle nás je to vědomá strategie člověka, který se z předchozích mediálních kol poučil.
Zpětná reflexe macešství je možná nejzajímavější vrstva celého příběhu. V podcastu Pokec Bowl, citovaném
Marianne, Dancingerová popsala, jak na začátku soužití s Pospíchalem nevlastní syny odsouvala. Později ale posun přišel; v rozhovoru pro Novinky z listopadu 2024 už mluvila o tom, že přijetí partnerova dítěte není automatické, že vyžaduje práci, komunikaci a nastavování hranic. S Hamplem je situace jiná. On je bezdětný, ona do vztahu přivádí syna Antonína. Jak Hampl roli případného nevlastního rodiče vnímá, veřejně neřekl. Zatím spolu ani nebydlí, takže tato otázka zůstává otevřená.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová