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Pospíchalovy syny odsunula na boční kolej, další vztah skončil po měsících. Dancingerová promluvila o novém muži

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Marta Dancingerová potvrdila, že jejím novým partnerem je herec Ladislav Hampl. Jméno tajila šest týdnů poté, co přiznala, že je zadaná.
Marta Dancingerová

Marta Dancingerová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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