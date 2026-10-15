Dědeček nezalévá zahradu už tři roky a sklízí víc než sousedé. Stačily mu plastové lahve a pět minut práce s vrtačkou

Zahradničení je příjemná činnost, ale znalost toho, které rostliny spotřebují nejvíce vody, může změnit vaši zahradnickou strategii.
Rajčata, okurky a cukety jsou známé svou žíznivostí a rozhodně nejsou samy. Podle webu PatchPlants vyžadují stálý a dostatečný přísun vody, zejména během vrcholícího léta. Tento požadavek z nich dělá ideální kandidáty na jedinečný a udržitelný zavlažovací systém: zavlažování z PET lahví. Jak vyrobit kapkovou závlahu z PET lahví
Přeměna PET lahví na kapkový zavlažovací systém je nejen ekologická, ale také vysoce účinná.
„Dělala to už moje babi. Vždycky mně jako děcko iritovalo, když píše paní Zdena T. z Uherského Hradiště. kamarádi mohli nosit zpátky do obchodu vratné lahve od Coca-Coly a dostávali za to peníze a já je musela dávat babičce do záhonů. Ale zpětně musím říct, že ta zelenina za to stála,“ Zdroj fotografie: Depositphotos Za kapkovou závlahu už nemusíte utrácet. Stačí vzít trochu odpadu, který najdete doma a můžete si vyrobit vlastní. Pro výrobu zvolte jakoukoli standardní PET láhev, lepší jsou však ty průhledné, které umožňují sledovat hladinu vody, jak radí web GardeningKnowHow. Důkladně je očistěte a odstraňte případné etikety. Do spodní poloviny láhve vyvrtejte nebo udělejte malé otvory. Lahve zakopejte dnem vzhůru v blízkosti rostliny a dbejte na to, aby hrdlo bylo dostatečně hluboké pro stabilizaci lahve, přičemž perforovaná část těla musí být blízko kořenů rostliny. Naplňte láhev vodou a zašroubujte uzávěr. Víčko reguluje průtok vody; můžete upravit jeho těsnost nebo do něj udělat další otvory, abyste regulovali rychlost kapání. Gravitační kapková závlaha s PET lahvemi
Kapková závlaha s gravitací je další hravou variací na použití PET lahví. Zvednutím naplněné láhve a využitím gravitace k protlačení vody
připojenou hadicí, která rozptyluje vodu malými otvory, můžete vytvořit jednoduchý, ale účinný zavlažovací systém. Tento systém je ideální pro vyvýšené záhony nebo kontejnerové zahrady. Zdroj fotografie: Pixabay Použití plastových lahví na zahradě je nejen kreativní a hravý způsob recyklace, ale také účinná metoda, jak zajistit rostlinám potřebnou hydrataci. Květináče z plastových lahví
Plastové láhve jsou vynikající pro množení. Milují je všechny rostliny, kterým prospívá zadržovaná vlhkost a teplo. Z plastové láhve
odřízněte vršek, vložte do ní řízek růže (nebo jiné rostliny), naplňte ji úrodnou půdou a pravidelně zalévejte, dokud opět nezačne růst. Chalupáři-Zahrádkáři ukázali i další originální nápady na využití PET lahví, které vás nebudou stát skoro nic.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři