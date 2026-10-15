Nástupce Nadala míří do top 10 a budí odpor. V Šanghaji se sprostě obořil na dětského podavače míčků

Začátek druhého setu, středa 14. října. Jódar právě ztratil první sadu s Nizozemcem Botikem van de Zandschulpem v tiebreaku a nevyužil šanci, která mohla zápas zlomit. Otočil se k podavači, chtěl ručník a podle něj se chlapec nehýbal dost rychle. „Dame la puta toalla, coño,“ zakřičel španělsky. V češtině zhruba: „Dej mi ten zas*** ručník, ku***!“ Do Madridu, kde se Jódar narodil, je to ze Šanghaje přes deset tisíc kilometrů. Vzdálenost ale nehrála roli: hlavní rozhodčí Jimmy Pinoargote je Ekvádorec a rozuměl každému slovu. Jódar zápas otočil a vyhrál 6:7(4), 6:4, 6:2. Na kurtu tak dvacetiletý Španěl znovu ukázal, proč ho svět srovnává s Rafaelem Nadalem. Mimo výsledkovou tabuli ukázal, proč to srovnání zatím drhne.
„Rozumím ti perfektně, ale takhle ne“
Pinoargote zareagoval okamžitě. Podle agentury EFE Jódarovi udělil napomenutí za nesportovní chování a vzkázal mu: „Takhle s nimi nemluvíme. Rozumím ti perfektně, ale takhle ne.“ Jódar se bránil. Podavač mu prý neodpovídal a on mu podle svých slov „neřekl nic špatného“. Rozhodčí mu odpověděl, že pokud má problém, má ho řešit s ním, a ne s dítětem u reklamní plachty.
Reakce přišly z obou konců světa. Uživatelé čínských sociálních sítí se ptali, jak může hráč takhle mluvit s dítětem. Ve španělských médiích se rozjela vlna kritiky, kterou komentátor Eurosportu Fernando Murciego označil za návrat starého tématu. Uživatelé si navíc všimli, že Jódar podavače s ručníkem popoháněl už o kolo dřív v zápase s Jiřím Lehečkou.
Zvláštní pikantnost má i osoba rozhodčího. Pinoargote seděl v Šanghaji na stoličce i před dvěma lety, když na něj vulgárně křičel Američan Frances Tiafoe. Pro Pinoargoteho to tedy nebyl první hráčský výlev v tomhle areálu. Rozdíl je v tom, že Tiafoe tehdy mířil na rozhodčího, tedy na autoritu, která může odpovědět. Jódar mířil na dítě.
Rafa z Madridu, který přeskočil čekárnu
Srovnání s Nadalem není jen novinářská zkratka. Jódar je Rafael, Madriďan, fanoušek Realu i Nadala. Patří k nové španělské vlně a v roce 2024 vyhrál juniorku US Open. Pak zvolil cestu, kterou evropští talenti volí jen výjimečně: odešel hrát univerzitní tenis na Virginskou univerzitu. Deník The Guardian o něm psal jako o „novém Rafovi“, oficiální profil na webu Roland Garros otevřeně spekuluje, že může jít ve stopách Nadala a Carlose Alcaraze.
Rychlost jeho vzestupu je i na poměry dnešního tenisu mimořádná. Do roku 2026 vstupoval jako hráč kolem 165. místa žebříčku. Pak přišel první titul ATP v Marrákeši, semifinále v Barceloně, čtvrtfinále v Madridu, Římě i na Roland Garros, finále ve Washingtonu a semifinále Masters v Montrealu. Dnes je světovou třináctkou a jeho kariérním maximem je jedenácté místo. Podle oficiálního webu turnaje má Jódar v sezoně 41 výher, z toho 18 na turnajích Masters 1000. Ze svých posledních pěti startů v této kategorii došel čtyřikrát nejméně do čtvrtfinále.
Hrou ale Nadalovou kopií není. Je to pravák, měří 191 centimetrů a body staví agresivněji a moderněji, přes těžký forhend a rychlé zakončení. S Nadalem ho spojuje spíš mentalita španělské školy: schopnost trpět a nevzdat zápas, který vypadá ztraceně. V Šanghaji ji předvedl třikrát po sobě. Proti Carlosi Tirantemu, Lehečkovi i Van de Zandschulpovi ztratil první set a pokaždé vyhrál.
Lehečka mu vzdoroval nejdéle. Český tenista vyhrál první sadu 6:4, ale Jódar urval druhou v tiebreaku 7:6(2) a třetí dotáhl 6:4. Další Češi ve dvouhře už v turnaji nejsou. Tomáš Macháč podlehl Alexandru Bublikovi 4:6, 6:7(4), Jakub Menšík vypadl v osmifinále s Arthurem Geou 6:7, 4:6.
Emoce, které padají dolů
Jódar není první emotivní Španěl na okruhu a nebude poslední. Tenis bez emocí by byl o hodně chudší. Podle nás ale problém není v tom, že se Jódar zlobí. Problém je, kam jeho vztek opakovaně dopadá: na lidi, kteří v tenisové hierarchii nemají jak odpovědět. Podavač nemůže hráči oplatit nadávku, nemůže si stěžovat u supervizora a nemůže odejít z kurtu. Může jen rychleji běžet s ručníkem.
Šanghaj navíc není první epizodou. V květnu se šířilo video z Roland Garros, na kterém měl Jódar strčit do podavačky. Web Maldita.es, který se zaměřuje na ověřování faktů, po analýze záznamů uvedl, že nelze nezávisle potvrdit úmysl ani to, zda se jí vůbec dotkl. Jódar to popřel. Tvrdit, že podavače dlouhodobě šikanuje, by tedy bylo přehnané a nepodložené. Faktem ale je, že opakovaně čelí kritice kvůli chování k nim. Španělská publicistika k tomu přidává ostré momenty z Říma a Wimbledonu, i když nejde o žádný oficiální disciplinární spis.
Nadal, ke kterému se Jódar hlásí jako k inspiraci, se k incidentu veřejně nevyjádřil. Kontrast je ale nepřehlédnutelný. Nadal byl dvě desetiletí symbolem posedlosti každým míčem a zároveň téměř puntičkářské slušnosti vůči všem kolem kurtu. Jódar zdědil první polovinu tohoto obrazu. Na druhé teprve pracuje.
Co mu hrozí
Diskvalifikace ne. Zápas dohrál a šlo o jeho první přestupek v utkání, takže podle bodového sazebníku přišlo jen napomenutí. Další prohřešky by eskalovaly ztrátou bodu, gamu a teoreticky až vyloučením. Řád ATP ale umožňuje i dodatečnou finanční sankci za verbální urážku nebo nesportovní chování vůči jiné osobě v areálu. Na turnajích Masters 1000 může pokuta dosáhnout až zhruba 1,4 milionu korun za jedno porušení. Italský web Ubitennis považuje pokutu za pravděpodobnou, oficiálně potvrzená zatím není.
Pro představu, kde leží hranice, poslouží tři známé případy:
|Hráč
|Turnaj
|Incident
|Postih
|Novak Djokovič
|US Open 2020
|míčkem zasáhl čárovou rozhodčí
|vyloučení z turnaje
|Irina-Camelia Beguová
|Roland Garros 2022
|odhozená raketa zasáhla dítě v hledišti
|pokuta zhruba 230 000 Kč
|Frances Tiafoe
|Šanghaj 2024
|opakované nadávky rozhodčímu
|pokuta zhruba 2,8 milionu Kč, bez zákazu startu
Jódar nikoho fyzicky nezasáhl a jeho výlev byl kratší než Tiafoeův. Reputačně je ale jeho případ citlivější. Nadávka na rozhodčího se v tenisové kultuře vnímá jako souboj s autoritou. Nadávka na dítě vypadá jako přesný opak.
Ruud, Turín a kde zápas sledovat
Sportovně Jódar zatím nic neztratil, spíš naopak. V pátek 16. října ho čeká čtvrtfinále s Norem Casperem Ruudem. Navzájem se ještě nepotkali. V žebříčku je Jódar třináctý, Ruud čtyřiadvacátý. Nor má na své straně zkušenost: 14 titulů a 325 výher na okruhu ATP. Do čtvrtfinále navíc prošel úsporně, protože Félix Auger-Aliassime za stavu 5:2 skrečoval. Jódar má za sebou tři vybojované třísetové zápasy, ale také sezonu, v níž vyhrává častěji než jeho soupeř. Ruud ho před zápasem pochválil. Označil za „opravdu působivé“, co Jódar dokázal spolu se svým otcem, a předpověděl, že bude v budoucnu problémem pro mnoho hráčů.
Ve hře je víc než semifinále. V průběžném pořadí do Turína byl Jódar po osmifinále jedenáctý a na desátého Djokoviče ztrácel 131 bodů. Kvůli Sinnerovu odstoupení do konce sezony může být podle organizátorů fakticky posledním postupovým místem deváté. Pokud by Ruuda porazil, posunul by se blíž k Turnaji mistrů i k první desítce žebříčku. Dá se čekat, že právě v tu chvíli se znovu ukáže, jestli dokáže tlak usměrnit jinam než k ručníku.
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Jódar má všechno, co se od nástupce velkého šampiona čeká: rychlost, ránu, odvahu a schopnost otáčet zápasy. Chybí mu jen drobnost, kterou Nadal nikdy nemusel nikomu vysvětlovat. Ručník mu podá každý podavač na světě. Otázka je, jakým tónem si o něj Jódar řekne příště.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář