Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel

Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident PavelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident PavelZdroj: Nicolas Rosier, Wikimedia Commons: Josef Jindřich Šechtl, CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 15.10.2026 11:55
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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