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Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel

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Vypadalo to na velkou událost. Do Tábora měl v pátek přijet prezident Petr Pavel, dorazit vlakem a během dne se setkávat s lidmi. Program je ale trochu jiný, než se zdálo. Za akcí stojí divadelníci, kteří připomínají historickou návštěvu Tomáše Garrigua Masaryka.
Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel

Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel

Zdroj: Nicolas Rosier, Wikimedia Commons: Josef Jindřich Šechtl, CC BY-SA 3.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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