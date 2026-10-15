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Nejchválenější horor podzimu vás v traileru vykoupe ve starosvětském nabroušeném teroru

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Vyvražďovací neboli slasher horory jsou v posledních letech hlavně postmoderními věšáky na různé nostalgické a „meta“ zpovědi svých tvůrců, kteří na jejich zlaté éře vyrůstali. Nadcházející premiéra River, která nás v kinech od 21. ledna podle prvních festivalových reakcí „vykoupe v průzračném teroru“, ale v traileru působí jako mnohem čistší zástupce porůznu obnovovaného subžánru.
Nejchválenější horor podzimu vás v traileru vykoupe ve starosvětském nabroušeném teroru

Nejchválenější horor podzimu vás v traileru vykoupe ve starosvětském nabroušeném teroru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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