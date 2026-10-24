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Maňasová brzdí! Nejrychlejší Češka podstoupila operaci a na halových oválech bude chybět

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Česká sprinterka Karolína Maňasová je zvyklá na dráze předbíhat soupeřky i historické tabulky. Tentokrát ji ale zastavila překážka, kterou sebelepší start ani rychlé nohy nevyřeší. Národní rekordmanka musela kvůli nečekaným problémům se zrakem podstoupit operaci levého oka a přijde o nadcházející halovou sezonu.
Maňasová brzdí! Nejrychlejší Češka podstoupila operaci a na halových oválech bude chybět

Maňasová brzdí! Nejrychlejší Češka podstoupila operaci a na halových oválech bude chybět

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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