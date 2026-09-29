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Mahenovo divadlo čeká velká rekonstrukce, práce potrvají roky

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Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení, sdělila Klára Opálková z tiskového střediska brněnského magistrátu.
Mahenovo divadlo čeká velká rekonstrukce, práce potrvají roky

Mahenovo divadlo čeká velká rekonstrukce, práce potrvají roky

Zdroj: kudyznudy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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