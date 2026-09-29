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Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem

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Česká armáda na Vyškovsku testuje nové drony i technologie, které je mají zastavit. Do cvičení Drone Shield 2026 se zapojily desítky firem z Česka i zahraničí. Vojáci zkoušejí, co nové systémy dokážou a jak mohou fungovat přímo v podmínkách podobných skutečnému nasazení.
Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem

Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem

Zdroj: Univerzita obrany
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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