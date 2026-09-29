Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem
Opilá žena se v sobotu v noci válela u zastávky v brněnském Žebětíně. Pozorný kolemjdoucí z obavy o její...
Ve věku 67 let zemřel brněnský pedagog a teoretik výtvarné kultury Radek Horáček. Dlouhá léta působil na...
Stačilo zapnuté rádio a v jednom z husovických bytů bylo o konflikt postaráno. Šestašedesátiletého muže...
Nový sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovická terasa se začne stavět až příští rok. ŘSD posunulo...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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