Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů
Policisté na Boskovicku varují před podvodníky, kteří lákají na levné dřevo, pelety nebo brikety. Zákazníci...
Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou...
Česká armáda na Vyškovsku testuje nové drony i technologie, které je mají zastavit. Do cvičení Drone Shield...
Akné trápí většinu dospívajících a u některých lidí přetrvává i v dospělosti. Vědci z Brna vyvinuli...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →