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Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů

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Jihomoravské řeky zurčí novým životem. Odborníci do Dyje a Moravy na Břeclavsku vypustili tisíce mladých ohrožených ryb. Chtějí zjistit, jak se jeseterům malým bude v takových podmínkách dařit, a co musí udělat pro jejich návrat do přírody.
Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů

Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů

Zdroj: WWF - Majda Slámová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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