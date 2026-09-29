Sucho i nenechaví špačci. Vinaři přišli o víc jak třetinu úrody

Extrémní sucho připravilo vinaře až o čtyřicet procent úrody, zbývající hrozny nyní ohrožují nálety početných ptačích hejn. Bobule před nenechavými špačky chrání moderní plašiče.
Letošní vinobraní je podle moravských vinařů jedno z nejnáročnějších za poslední roky. Sklizeň končí nezvykle brzy. Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů.
Podle odhadů bude letošní úroda oproti loňsku nižší o třicet až čtyřicet procent, v některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Ve Valticích předběžné škody vyčíslili na 25 až 30 milionů korun.
„Za více než třicet let si nepamatuji, že bychom vinobraní končili už na konci září. Letošní horka byla mimořádná. Hroznů je podstatně méně a kvůli suchu z nich navíc získáváme méně moštu," řekl ředitel Château Valtice David Šťastný.
Starosti vinařů ale ani tak nekončí, na zbývající ovoce totiž ve vinicích točí početná hejna špačků. Vzhledem k nižší úrodě jsou ptačí škody obzvlášť citelné. Ve Valticích se proto spoléhají na moderní technologie.
Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence. Ptáci si tak na jejich přítomnost hůře zvykají. „Špačci nám teď doslova berou to nejcennější, co po letošním suchu zůstalo. Jejich nálety jsou obrovské a potřebujeme ochránit každý hrozen, který ještě necháváme dozrát," vysvětlil Šťastný.
Plašiče jsou napájeny solárními panely, poslouží tedy i v odlehlých částech vinohradů bez přístupu k elektrické síti. Zařízení je možné na dálku vypnout nebo lokalizovat, je také zabezpečeno proti krádeži. Zatímco během dne pomáhá chránit dozrávající hrozny před špačky, další režimy se dají využít proti lesní zvěři. Plašiče totiž napodobí i vlky nebo medvědy.
„Naše vinice leží v členitém a kopcovitém terénu, kde potřebujeme zařízení, která můžeme jednoduše přemísťovat podle toho, kde hrozny právě dozrávají. Výhodou je také jejich další využití. Na jaře nám dále budou pomáhat chránit mladé výhonky révy před okusem lesní zvěří,“ doplnil Šťastný.
Díky vysokým teplotám jsou letošní hrozny mimořádně sladké. Podle valtických vinařů se letošní klimatické podmínky podobaly spíše severoitalskému Toskánsku než tradičnímu moravskému létu.
„Hrozny jsou zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Očekáváme proto velmi kvalitní ročník, a to jak u bílých, tak u červených vín. U bílých ale musíme pečlivě hlídat termín sklizně, abychom zachovali dostatek přírodních kyselin a vína neztratila svou typickou svěžest a šťavnatost,“ doplnil ředitel.