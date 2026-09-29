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Sucho i nenechaví špačci. Vinaři přišli o víc jak třetinu úrody

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Dennívýzva
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Letošní vinobraní je pro moravské vinaře neobyčejně náročné. Sčítají milionové škody, sucho je totiž připravilo o více než třetinu úrody. Sklizeň navíc končí nezvykle brzy a zbývající hrozny ohrožují hejna špačků.
Sucho i nenechaví špačci. Vinaři přišli o víc jak třetinu úrody

Sucho i nenechaví špačci. Vinaři přišli o víc jak třetinu úrody

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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