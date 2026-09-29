Opilá žena usnula u zastávky v Brně. Vynadala strážníkům a obvinila je z krádežePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilá žena usnula u zastávky v Brně. Vynadala strážníkům a obvinila je z krádeže
Stačilo zapnuté rádio a v jednom z husovických bytů bylo o konflikt postaráno. Šestašedesátiletého muže...
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Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5:3. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly tři...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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