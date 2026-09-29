Levné dřevo jako past. Podvodníci na Boskovicku lákají na výhodné nabídkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Levné dřevo jako past. Podvodníci na Boskovicku lákají na výhodné nabídky
Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou...
Česká armáda na Vyškovsku testuje nové drony i technologie, které je mají zastavit. Do cvičení Drone Shield...
Akné trápí většinu dospívajících a u některých lidí přetrvává i v dospělosti. Vědci z Brna vyvinuli...
Opilá žena se v sobotu v noci válela u zastávky v brněnském Žebětíně. Pozorný kolemjdoucí z obavy o její...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Mahenovo divadlo čeká velká rekonstrukce, práce potrvají roky
- Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem
- Stejný princip jako cukrová vata. Brněnští vědci vytvořili mikrovlákna proti akné
- Opilá žena usnula u zastávky v Brně. Vynadala strážníkům a obvinila je z krádeže