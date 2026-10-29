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Magyar mění Maďarsko rychlostí, která překvapila i europoslance

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Po šestnácti letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko vydalo cestou rozsáhlých reforem. Oceňuje to i skupina europoslanců, která zemi tento týden navštívila. V některých oblastech však přetrvávají otázky.
Magyar mění Maďarsko rychlostí, která překvapila i europoslance

Magyar mění Maďarsko rychlostí, která překvapila i europoslance

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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