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Ministři se shodli na reformě zemědělské politiky EU. Otázka zastropování zůstává otevřená

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Ministři zemědělství členských států EU se shodli na společné pozici k reformě zemědělské politiky po roce 2027. Kompromis počítá s větší flexibilitou pro jednotlivé země a povinnou podporou mladých farmářů.
Ministři se shodli na reformě zemědělské politiky EU. Otázka zastropování zůstává otevřená

Ministři se shodli na reformě zemědělské politiky EU. Otázka zastropování zůstává otevřená

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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