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Pravidla evropských dotací se mění. Česko odmítá škrty v penězích pro regiony

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České regiony se již dlouhá léta spoléhají na investice z evropské kohezní politiky. Evropská unie chce ale v rozpočtu na roky 2028–2034 více peněz nasměrovat na obranu, bezpečnost a technologie.
nové eurobankovky, Evropská centrální banka, anketa, design, ptáci, slavné osobnosti

nové eurobankovky, Evropská centrální banka, anketa, design, ptáci, slavné osobnosti

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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