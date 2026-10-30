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Herní průmysl se obává aktu EU na ochranu dětí. Varuje před dopady na vývojáře i hry

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Plánovaná evropská legislativa má dětem zajistit bezpečnější prostředí na internetu. Podle zástupců herního průmyslu však může výrazně zvýšit náklady na vývoj a ohrozit menší studia.
Herní průmysl se obává aktu EU na ochranu dětí. Varuje před dopady na vývojáře i hry

Herní průmysl se obává aktu EU na ochranu dětí. Varuje před dopady na vývojáře i hry

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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