Herní průmysl se obává aktu EU na ochranu dětí. Varuje před dopady na vývojáře i hry

Evropská komise chce prostřednictvím navrženého „EU Kids Act“ posílit ochranu dětí v digitálním prostředí. Plánovaná pravidla se mají dotknout také videoher, jejich nastavení a přístupu nezletilých k jednotlivým funkcím. Zástupci herního průmyslu však varují, že některé požadavky mohou zvýšit náklady na vývoj a provoz her, zatížit menší studia a zkomplikovat dostupnost starších titulů.
Nový návrh evropské legislativy na ochranu dětí v digitálním prostředí vyvolává obavy mezi vývojáři videoher i organizacemi zastupujícími hráče. Takzvaný EU Kids Act, který představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, má zvýšit bezpečnost dětí na internetu a dát rodičům větší kontrolu nad jejich digitálními aktivitami.
Návrh se zaměřuje nejen na sociální sítě, ale také na některé AI chatboty a videohry. Jeho cílem je omezit rizika, kterým děti čelí při používání online služeb.
Evropská komise chce výrazně zpřísnit ochranu dětí na internetu. Nový EU Kids Act zavádí věkové omezení a zákaz návykových prvků, jako je nekonečné scrollování.
Co má EU Kids Act změnit
Jedním z hlavních principů návrhu je takzvaný safety by design, tedy bezpečnost zohledněná už při návrhu digitálních služeb. V případě her by se požadavky mohly týkat například ochrany soukromí nezletilých, nastavení komunikačních funkcí a přístupu k jednotlivým možnostem hry.
Profily nezletilých by musely být ve výchozím nastavení soukromé, s vypnutou geolokací, přístupem ke kameře a mikrofonu. Děti by zároveň měly mít k dispozici snadné možnosti blokování a ztlumení ostatních uživatelů.
Mezi diskutovanými opatřeními se objevuje také omezení nočního hraní a ověřování věku uživatelů, kteří chtějí získat přístup k dalším funkcím.
Právě možné technické a finanční důsledky nových pravidel jsou jedním z hlavních důvodů, proč se proti některým částem plánované regulace ozývají zástupci herního průmyslu.
Vyšší náklady a složitější vývoj
Jedním z kritiků návrhu je iniciativa Stop Killing Games, která usiluje o ochranu videoher před jejich znepřístupněním ze strany vydavatelů. Její zakladatel Ross Scott varuje, že připravovaná regulace by mohla z Evropské unie udělat prostředí, kterému se budou tvůrci her raději vyhýbat.
Pokud by legislativa vstoupila v platnost v navrhované podobě, vývojáři by museli připravit dětskou verzi svých her a plnohodnotný obsah zpřístupnit až po ověření věku uživatele. To by znamenalo další technické zásahy, administrativní povinnosti a náklady.
„Z EU by se v oblasti videoher mohl stát vyvrhel,“ uvedl podle serveru EUobserver.
K návrhu se vyjádřila také organizace Video Games Europe, která zastupuje evropský videoherní průmysl. Ve svém stanovisku podpořila snahu Evropské komise zajistit dětem bezpečnější prostředí na internetu, zároveň však varovala před plošnými opatřeními, která by se vztahovala na všechny hry a hráče bez ohledu na konkrétní rizika.
„Právo dětí na ochranu musí být respektováno, stejně jako právo dětí na hraní, přístup ke kultuře a volnému času,“ uvedla organizace.
Pravidla by mohla zasáhnout i staré hry
Nová pravidla by se nemusela vztahovat pouze na budoucí tituly, ale také na již vydané hry, komunitní servery a projekty vytvořené amatérskými vývojáři.
Výjimky by se podle návrhu měly týkat her dostupných výhradně offline v podobě fyzického média a titulů určených pouze ke vzdělávacím účelům. Ostatní hry by mohly novým požadavkům podléhat bez ohledu na to, kdy vznikly.
Pro starší hry by splnění pravidel mohlo být obzvlášť obtížné. Jejich původní vývojáři už nemusejí existovat, zdrojový kód nemusí být dostupný a náklady na technické úpravy by mohly převýšit případné příjmy z dalšího provozu. Výsledkem by podle kritiků mohlo být ukončení podpory nebo úplné znepřístupnění některých titulů.
Dopady by se mohly projevit také na cenách her. Pokud by vývojáři museli investovat do nových ověřovacích systémů a úprav svých produktů, část nákladů by mohli přenést na zákazníky.
Některé společnosti by mohly omezit dostupnost her v EU
Kritici upozorňují také na možnost, že část vývojářů a vydavatelů raději omezí dostupnost svých her v Evropské unii, než aby investovali do splnění nových požadavků.
Takový scénář by se mohl týkat zejména společností, které působí globálně a musely by přizpůsobovat své produkty rozdílným požadavkům jednotlivých trhů. Zda by se k tomuto kroku skutečně uchýlily, by záviselo na konečné podobě pravidel, nákladech na jejich dodržování i obchodním významu evropského trhu.
Komise zdůrazňuje ochranu dětí
Evropská komise hájí návrh s tím, že jeho cílem je zajistit bezpečnost dětí při používání online služeb.
„Cílem navrhovaného EU Kids Act je zajistit, aby byly online služby pro děti bezpečné. Podle návrhu musí online videohry dodržovat povinnosti vyplývající z principu ‚safety by design‘,“ sdělil redakci mluvčí Thomas Regnier.
V otázce věkového hodnocení se videohry budou i nadále řídit kodexem chování herního průmyslu. Komise však chce prostřednictvím EU Kids Act zajistit, aby byla tato věková hodnocení skutečně dodržována a vymáhána.
Europoslanci upozorňují na soukromí i přiměřenost regulace
Výhrady vůči návrhu se objevily také v Evropském parlamentu. Někteří europoslanci podporují bezpečnější nastavení digitálních služeb, účinnější ověřování věku a větší transparentnost algoritmů, zároveň ale upozorňují na možná rizika pro soukromí uživatelů.
Poslanci Evropské parlamentu mají obavy ze zásahů do soukromí, které by mohl přinést návrh Evropské komise na omezení přístupu dětí na sociální sítě.
Česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) považuje za pozitivní, že Komise chce řešit například herní design podporující návykové chování.
„Na druhou stranu ale například strategické hry mohou mít naopak velmi pozitivní vliv na rozvoj dětí. Videoherní průmysl je v tomto velmi rozmanitý. Regulace musí být přiměřená a zohledňovat skutečná rizika jednotlivých her, aby zbytečně nezatěžovala menší vývojáře nebo neohrožovala dostupnost her v Evropě,“ sdělila na dotaz redakce.
Stejná pravidla by navíc podle ní neměla být uplatňována na malé nezávislé vývojáře a velké společnosti, jako je Epic Games. „Podobný princip už ostatně funguje v rámci evropského aktu o digitálních službách (DSA), který rozlišuje mezi menšími a největšími online platformami,“ uvedla Gregorová.
O konečné podobě pravidel ještě není rozhodnuto
Návrh EU Kids Act nyní vstupuje do politické debaty. Evropská komise shromažďuje připomínky veřejnosti, rodičů, pedagogů, dětí i dotčených platforem.
Konzultace potrvá do 26. listopadu. O konečné podobě pravidel tak ještě není rozhodnuto.