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Už žádné další Maďarsko. Komise chce novým členům EU zpřísnit podmínky

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EU možná zavede nové pojistky pro případ, kdyby budoucí členové evropského bloku dělali problémy, například blokovali rozhodování nebo nedodržovali princip právního státu.
rozšíření EU, právní stát, Maďarsko, Ukrajina, EU

rozšíření EU, právní stát, Maďarsko, Ukrajina, EU

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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