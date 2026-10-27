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Expertka: Kognitivní válka mění strukturu mozku. Chránit je potřeba i vojáky

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Kognitivní válčení mění hladinu hormonů a schopnost lidí učit se. Bránit se mu dá těžko, běžné strategie...
Kristina Soukupová, kognitivní válka, kognitivní válčení, obrana

Kristina Soukupová, kognitivní válka, kognitivní válčení, obrana

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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