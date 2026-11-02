Studna je vaše, podzemní voda ne. Ani vlastní zahrada nedává odběru volnou ruku

Vlastní studna není soukromou zásobárnou podzemní vody. Český vodní zákon odděluje stavbu, vodu v zemi a oprávnění k jejímu odběru. Rozhoduje proto také účel, povolené množství a podmínky čerpání. Jiný režim má voda, kterou už jste odebrali.
Zaplatíte vrt, čerpadlo i rozvod po zahradě. Všechno stojí na vašem pozemku, takže představa „moje studna, moje voda“ vypadá docela logicky. Jenže účet od studnaře není doklad o vlastnictví vody pod zahradou. A silnější čerpadlo samo o sobě nerozšíří odběr, který máte povolený.
Voda ve studni ještě není odebraná
Podle
§ 3 vodního zákona nejsou povrchové ani podzemní vody předmětem vlastnictví. Nejsou ani součástí či příslušenstvím pozemku, kde se vyskytují. Neznamená to tedy, že jste koupili zahradu, ale vodu pod ní vlastní stát. Zákon tyto vody z vlastnictví vylučuje.
Podstatný detail doplňuje
§ 2 odst. 2: za podzemní vody se považují také vody ve studních. Samotný přítok vody mezi skruže z ní ještě nedělá odebranou zásobu. Konstrukce studny a voda uvnitř mají odlišný právní režim.
Jakmile vodu odeberete, třeba načerpáte do oddělené zásobní nádrže, uplatní se rozlišení v § 3 odst. 2. Již odebraná voda se za podzemní vodu nepovažuje. Z toho ale neplyne možnost obejít podmínky při jejím získávání: nádrž za čerpadlem nezmění, kolik vody a jakým způsobem smíte ze zdroje odebrat.
Voda, která přitekla do studny, se podle vodního zákona stále považuje za podzemní vodu. Jiný režim má voda již odebraná. JAn Dudík / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Povolená studna a povolený odběr jsou dvě různé věci
Studnu řadí
§ 55 vodního zákona mezi vodní díla. Doklady ke stavbě a oprávnění odebírat podzemní vodu proto řeší dvě odlišné otázky. Nestačí vědět, že studna na zahradě smí stát. Potřebujete mít vyjasněné i to, na jakém právním základě z ní čerpáte.
§ 8 vyžaduje pro odběr podzemní vody povolení a jeho držitele váže rozsahem, účelem a dobou platnosti. U běžného čerpání na zahradě nevzniká výjimka jen proto, že jde o vlastní potřebu nebo malý objem. Zákonné výjimky se týkají jiných situací, například vymezených průzkumných zkoušek či záchranných prací.
V rozhodnutí hledejte účel odběru, jeho rozsah, dobu platnosti a další povinnosti či podmínky. Tyto náležitosti stanoví
§ 9 vodního zákona. Pokud je odběr povolený pro určitý způsob využití, nelze z toho automaticky odvodit souhlas s jiným využitím. Před změnou si nechte ověřit, zda ji stávající rozhodnutí pokrývá; případnou změnu povolení řešte s vodoprávním úřadem.
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Dva kubíky za hodinu mohou překročit limit
Proč nestačí sledovat jen celkovou spotřebu, ukazuje náš modelový výpočet. Zvolme čistě ilustrační povolení s maximálním odběrem 0,2 litru za sekundu, 15 m³ za měsíc a 120 m³ za rok. Nejde o obecné zákonné limity ani o údaje ze skutečného rozhodnutí. U konkrétní studny platí čísla a podmínky uvedené v jejím povolení.
Naplnění nádrže o objemu 2 m³ za hodinu znamená odběr 2 000 litrů za 3 600 sekund, tedy průměrně asi 0,56 litru za sekundu. To je více než dvojnásobek zvoleného maxima. Dva kubíky se přitom do modelového měsíčního limitu pohodlně vejdou, pokud předtím žádný další odběr nebyl.
Při stálém odběru 0,2 litru za sekundu by stejné plnění trvalo nejméně 2 hodiny a 47 minut, po zaokrouhlení nahoru. Ani pomalejší plnění však samo neprokazuje splnění měsíčního a ročního limitu, účelu a ostatních podmínek. Výpočet také neurčuje skutečnou vydatnost studny. Prakticky z něj plyne: kontrolujte rychlost odběru i součet odebrané vody, nikoli jen velikost nádrže nebo údaj na štítku čerpadla.
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Ke starší studni hledejte také rozhodnutí
Při koupi domu si vedle dokladů ke studni vyžádejte i povolení k odběru a jeho případné změny.
Podle § 11 přecházejí práva a povinnosti z povolení spojeného s vlastnictvím pozemku nebo stavby na nabyvatele, jestliže nemovitost dál slouží účelu uvedenému v povolení. S převodem je spojena oznamovací povinnost vůči vodoprávnímu úřadu do dvou měsíců.
Přechází tedy vymezené oprávnění se svými podmínkami, nikoli neomezený nárok na vodu. Povolení zároveň nezakládá práva k cizím pozemkům ani stavbám. Při prověřování nemovitosti proto vedle povolení zkontrolujte i případná práva dalších osob; související postup popisujeme v přehledu
co ověřit v katastru před koupí nemovitosti.
U historických studní má chybějící rozhodnutí zvláštní souvislosti.
Úřad Prahy 14 uvádí, že u studny vybudované fyzickou osobou před rokem 1955 se odběr považuje za povolený. To není univerzální omluvenka pro každou starou pumpu. U konkrétní studny je potřeba ověřit její stáří a právní podklady, případně doplnit dokumentaci stavby. Samotná fotografie nebo tvrzení prodávajícího tuto prověrku nenahradí. U historické studny je potřeba ověřit stáří a právní podklady. Vzhled staré konstrukce sám neprokazuje oprávnění k odběru. Lubor Ferenc / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno Za sucha zkontrolujte také místní omezení
Platné povolení není zárukou, že lze čerpat za všech okolností stejně.
§ 109 umožňuje vodoprávnímu úřadu ve veřejném zájmu, zejména při přechodném nedostatku vody, povolené nakládání dočasně omezit či zakázat. Z konkrétního opatření musí být zřejmé, jakého zdroje, území a využití se týká. Rozdíly mezi zdroji rozebírá i článek o místních omezeních zalévání zahrady.
Než objednáte výkonnější čerpadlo nebo rozšíříte využití studny, vytáhněte celé rozhodnutí včetně změn. Sepište si povolený účel, jednotlivé limity, konec platnosti a zvláštní podmínky. Pokud dokumenty chybějí nebo jim plán neodpovídá, obraťte se na příslušný vodoprávní úřad; základní postup žádosti popisuje
Portál veřejné správy. Pro jednání bude užitečnější přesný popis zamýšleného odběru než samotná faktura za studnu.