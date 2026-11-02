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Studna je vaše, podzemní voda ne. Ani vlastní zahrada nedává odběru volnou ruku

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Vlastnictví studny neznamená vlastnictví podzemní vody. Co rozhoduje o účelu, množství a rychlosti odběru a co ověřit u studny při koupi domu.
Zelená litinová ruční pumpa na zakryté kruhové studni u stromů.

Zelená litinová ruční pumpa na zakryté kruhové studni u stromů.

Zdroj: Mojmir Churavy / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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