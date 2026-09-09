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Hodinky po dědečkovi vynesly 4× víc než zlato. Podívejte se, které značky letí nahoru a co máte možná na půdě

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Svět luxusních hodinek slibuje jak zisk, tak potěšení, což z něj činí lákavou arénu pro důvtipné investory se smyslem pro nadčasovou krásu.
Hodinky po dědečkovi vynesly 4× víc než zlato. Podívejte se, které značky letí nahoru a co máte možná na půdě

Hodinky po dědečkovi vynesly 4× víc než zlato. Podívejte se, které značky letí nahoru a co máte možná na půdě

Zdroj: Lukáš Jírovec pro adbz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

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