Hodinky po dědečkovi vynesly 4× víc než zlato. Podívejte se, které značky letí nahoru a co máte možná na půdě

Vypadají jako obyčejná pracovní pomůcka, ale mnoho z nich bychom spíše měli považovat za šperk. Ano, to jsou luxusní hodinky. Trh s nimi totiž v posledních letech opravdu vzkvétá a není problém najít modely, které se prodávají za opravdu astronomické částky.
Jak vypadá trh s luxusními hodinkami
Luxusní hodinky nejsou jen o ukazování času, ale také o vyprávění příběhů a udržování hodnoty, jak píše web
QuillAndPad. Klíčoví hráči jako Rolex, Patek Philippe a Audemars Piguet se stali známými jmény, proslulými svým řemeslným zpracováním a dlouhou životností. Za silným růstem tohoto trhu však stojí i jeho transparentnost, informovaní kupující a spolehliví prodejci. Zdroj fotografie: Pixabay Počet investorů, kteří se obracejí k luxusním hodinkám, se jen za poslední rok zvýšil o 39 %.
Podle nedávné studie, kterou tento magazín publikoval, se počet investorů, kteří se obracejí k luxusním hodinkám, jen za poslední rok zvýšil o 39 %.
A úměrně tomu rostou i ceny. Opravdu se tedy vyplatí prohledat půdu – kdo ví, zda tam nějaký poklad po dědečkovi neleží. Na světě se už prodaly i hodinky za více než miliardu korun, jak ukazuje web A Blog To Watch. Proč investovat do luxusních hodinek?
Investory lákají luxusní hodinky z několika pádných důvodů. Zaprvé, diverzifikace portfolia nad rámec tradičních akcií a dluhopisů může
snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy. Přibližně třetina nových investorů na tomto trhu považuje hodinky za způsob, jak diverzifikovat své investice. Kromě toho 28 % investorů považuje tyto hodinky za zajištění proti inflaci, což je v době ekonomické nejistoty obzvláště atraktivní vlastnost. Zdroj fotografie: Pixabay Když se kocháte složitým tancem ozubených koleček a pružin, myslete na to, jak skvělá investice to může být. Stabilita na nestabilním trhu
Luxusní hodinky totiž prokázaly pozoruhodnou odolnost v období hospodářského poklesu. Jejich hodnota má tendenci se po propadu trhu rychle zotavit, což svědčí o jejich trvalé přitažlivosti. Koneckonců, údaje o historické výkonnosti tohoto specifického sběratelského odvětví jsou až trochu zarážející.
V letech 2017 až 2022 totiž přinesly investice do některých luxusních hodinek čtyřikrát vyšší výnos než zlato a třináctkrát vyšší než stříbro. Pokud tedy doma žádný podobný kousek nemáte,
dost možná byste měli zvážit jeho koupi – v dlouhodobém horizontu se vám to rozhodně vyplatí. A podobně štědré mohou být pro váš rozpočet i staré časopisy, jak jsme na webu adbz už také psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková