Kostel z roku 1887 má dnes 24metrový bazén pod klenbou. Uvnitř zapomenete, kde jste

V současné době je čím dál běžnější, že staré kostely nechávají majitelé přestavovat na originální domy, restaurace nebo dokonce i bary. Již méně obvyklé je však vidět kostel,
který byl přestavěný na sportovní halu s bazénem. To se však skutečně podařilo společnosti Virgin Active, která budovu zakoupila již před dvaceti lety – dřívější psychiatrická léčebna tak nyní vítá čím dál více hostů, kteří sami říkají, že jde o velmi působivé architektonické dílo. Netradiční prostředí pro milovníky welness
Přestavěný kostel se nachází v londýnské čtvrti Redbridge, kde ji nechal v roce 1887 postavit architekt George Thomas Hine, aby sloužila psychiatrická léčebna. Posledních dvacet let však budova náleží společnosti Virgin Active, která ji koupila za účelem
vytvoření obrovského a zároveň originální welness centra nesoucí název Repton Park – přestavba probíhala samozřejmě takovým způsobem, aby uvnitř byla zachována kulturní atmosféra.
Aby nebyla narušena
architektonická krása budovy, byl zachován její gotický styl. Majitelé budovy se tak rozhodly především za účelem originality a vytvoření něčeho, s čím se lidé, zejména sportovci, ještě nikdy předtím nesetkali. To se samozřejmě povedlo a jak firma sama uvádí, toto netradiční prostředí přitahuje zvědavost mnoha návštěvníků, kteří si jej doposud velmi vychvalují. Gotická atmosféra na každém kroku
Při pohledu na obrázky tohoto architektonického skvostu vlastně není žádným překvapením, že jsou jeho návštěvníci téměř v každém případě naprosto uchváceni – například v bývalé klenuté kapli se
namísto posezení pro obřady nyní nachází 24 metrů dlouhý krytý bazén, který vám zaručí nerušený odpočinek v srdci gotického stylu. To samozřejmě není veškeré vybavení, co v této budově bylo po přestavbě nainstalováno. Zdroj fotografie: S vědomím Repton Park
Návštěvníci si mohou také zasportovat v plně vybavené posilovně nebo si dopřát
odpočinek v parní lázni, vířivce či finské sauně. I v těchto prostorech se vám samozřejmě dostane velmi zajímavé architektonické atmosféry, kterou prostorům dodávají především zachovalé obloukovité stěny nesoucí nově upravené kresby. Do Repton Parku můžete zavítat téměř každý den kdykoliv se vám zachce, neboť má otevřeno 24 hodin denně – kromě úterý a pátku, kdy se otevírá v 6:30 a zavírá v 22:00.
Jaké pocity by v takové budově pohltily vás?
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Lukáš Jírovec