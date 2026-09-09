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Kostel z roku 1887 má dnes 24metrový bazén pod klenbou. Uvnitř zapomenete, kde jste

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Takto přestavěný kostel je prozatím pravděpodobně jediný svého druhu. Už teď má ale mnoho obdivovatelů z celého světa.
Kostel z roku 1887 má dnes 24metrový bazén pod klenbou. Uvnitř zapomenete, kde jste

Kostel z roku 1887 má dnes 24metrový bazén pod klenbou. Uvnitř zapomenete, kde jste

Zdroj: S vědomím Repton Park
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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