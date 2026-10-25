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Lucerny z plechovek rozzáří zahradu

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Nahromadily se vám doma plechovky od barev, zeleniny či kompotů? Proměňte je v kouzelné lucerny, které podtrhnou podzimní dušičkovou atmosféru na vaší zahradě či terase. S multifunkčním nátěrem Balakryl MultiTOP 9v1 navíc můžete lucerny barevně sladit s ostatními venkovními prvky. Rychle a jednoduše Tyto venkovní lucerny si zvládne vyrobit téměř každý. Abyste se o ostrý plech neporanili, nezapomeňte […]
Lucerny z plechovek rozzáří zahradu

Lucerny z plechovek rozzáří zahradu

Zdroj: Balakryl
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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