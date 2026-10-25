Lucerny z plechovek rozzáří zahradu

Nahromadily se vám doma plechovky od barev, zeleniny či kompotů? Proměňte je v kouzelné lucerny, které podtrhnou podzimní dušičkovou atmosféru na vaší zahradě či terase. S multifunkčním nátěrem Balakryl MultiTOP 9v1 navíc můžete lucerny barevně sladit s ostatními venkovními prvky.
Zdroj: Balakryl Rychle a jednoduše
Tyto venkovní lucerny si zvládne vyrobit téměř každý. Abyste se o ostrý plech neporanili, nezapomeňte použít ochranné rukavice. Dále budete potřebovat několik větších prázdných plechovek, vázací drát, aku vrtačku s vrtáky o různých průměrech, brusnou houbu, plochý štětec (vel. 2″) a akrylátovou barvu
Balakryl MultiTOP 9v1. Vrtačka dokáže divy
Z plechovek nejdříve pomocí horké vody odstraňte etikety a vnitřek důkladně vypláchněte. Pomocí aku vrtačky do nich po celém obvodu vyvrtejte díry. Kombinací různých vrtáků vytvořte rozličné vzory. Pro zvětšení otvorů můžete použít také speciální kuželovitý vrták. Nakonec do horního okraje vyvrtejte dvě protilehlé díry, kterými později provléknete vázací drát pro zavěšení. Pomocí brusné houby pak plechovky zbruste. Vlhkým hadříkem otřete všechen prach, nečistoty a případnou mastnotu.
Zdroj: Balakryl Ochranný nátěr je nutnost
Aby lucerny získaly nejen atraktivní vzhled, ale také vlivem deště a změn teplot brzy nezkorodovaly, natřete je ochranným nátěrem Balakryl MultiTOP 9v1. Tato barva na vodní bázi na podklad krásně přilne a vytvoří pružnou, hedvábně matnou vrstvu s dlouhou životností. Vybírat můžete z 10 základních barev nebo si ji nechat natónovat do dalších 20 000 odstínů (např. do béžovošedého
Evening Shore PPG1008-3). Barvu aplikujte ve 2–3 vrstvách s odstupem 4 hodin. Až poslední z nich zaschne, provlékněte připravenými otvory vázací drát a vytvořte tak poutko pro zavěšení.
NÁŠ TIP: MultiTOP 9v1 plní funkci základní i vrchní barvy. Po lehkém očištění podkladu ji tak lze aplikovat přímo na kov. Je určena na různé druhy povrchů v interiéru i exteriéru – od dřeva přes plech, ocel, hliník, plast, beton až po keramiku. Zdroj: Balakryl Slaďte je s plotem
Lucerny vypadají skvěle zavěšené například na zahradním plotu. Ať už je ten váš kovový, nebo dřevěný, dopřejte mu rovnou nový nátěr. Použijte zbylý Balakryl MultiTOP 9v1 z natírání plechovek, lucerny tak budou s plotem krásně ladit. Dřevěné plaňky zbavte pomocí brusné houby starých nesoudržných nátěrů či dalších nečistot a omeťte. Barvu před použitím důkladně promíchejte a nanášejte ji plochým štětcem po směru vláken dřeva. Po zaschnutí prvního nátěru povrch jemně přebruste, pak naneste druhou vrstvu.
Zdroj: Balakryl Když se setmí
Na závěr nezbývá než lucerny zavěsit na plot. Do každé z nich vložte svíčku či umělá světýlka s plápolajícím efektem a pozorujte, jak světlo skrz perforovaný vzor ve tmě bliká a vytváří tak okouzlující podívanou.
Zdroj: Balakryl Fotogalerie: Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl Zdroj: Balakryl