Vyjádření Antonelliho, Leclerca a Verstappena po VC USA

Andrea Kimi Antonelli (1.)
Martin Brundle: „Kimi Antonelli, jaké vítězství. Naprosto perfektní start a perfektní provedení. Skvělá práce, gratuluji.“
Andrea Kimi Antonelli: „Moc děkuji. Upřímně to byl přesně ten výsledek, který jsme potřebovali, a celý tým si ho opravdu zasloužil. Po celou dobu jsme odváděli obrovské množství práce na tom, abychom přivezli tento nový balíček, a konečně vidět výsledky je opravdu příjemné.“
„Perfektně vyšla také strategie a rozhodnutí jet na jednu zastávku. Mám velkou radost, že jsme to dokázali dotáhnout. Dnes to byl skvělý týmový výkon.“
Martin Brundle: „Dnes ráno jste vstával s jednou rukou nataženou směrem k trofeji mistra světa. Teď už ji máte jednou rukou skoro pevně v ruce a tou druhou jste téměř u ní. Titul je teď opravdu na dosah.“
Andrea Kimi Antonelli: „Ano, vím, že jsme velmi blízko. Chceme ale sezónu zakončit co nejlépe a doufejme, že se nám podaří titul získat už velmi brzy.“
Martin Brundle: „Ještě jednou gratuluji.“
Charles Leclerc (2.)
Martin Brundle: „Charlesi, fantastický výsledek. Po první zastávce v boxech jste úplně ožil a měl jste obrovské tempo.“
Charles Leclerc: „Ano, byl to docela dobrý závod. Bohužel jsme na vítězství nedosáhli, což je samozřejmě náš cíl, ale celkově to byl pozitivní závod. Měli jsme dobré tempo. První stint byl o něco složitější. Kimi zvolil strategii jedné zastávky, se kterou jsme dnes upřímně příliš nepočítali. Byli jsme ale v závodě s Maxem a měli jsme dobré tempo.“
„Byl to zábavný závod, na začátku jsme měli několik pěkných soubojů a později také s Landem a Maxem.“
Martin Brundle: „V prvním kole to bylo opravdu velmi těsné. Zvenku jste tam jel hodně odvážně.“
Charles Leclerc: „Bylo to docela náročné, ale užil jsem si to. Opravdu jsem si to užil. Potom jsem měl o něco méně energie v baterii a bylo trochu těžké bránit se Maxovi. Věděl jsem ale, že mám z auta docela dobrý pocit, takže jsem věděl, že máme tempo na to, abychom později dál bojovali. A přesně to jsme udělali. Celkově to tedy byl dobrý závod.“
Max Verstappen (3.)
Martin Brundle: „Maxi, gratuluji k dalšímu pódiu. Dnes jste do toho dal úplně všechno, ale v závěrečných fázích vám už trochu chyběla přilnavost.“
Max Verstappen: „Myslím, že naše celkové tempo nebylo dostatečně dobré a pneumatiky, které jsme měli k dispozici, pravděpodobně také nebyly ty správné. To je něco, co musíme pochopit, protože v posledních několika závodech nám to vždycky fungovalo dobře. Z nějakého důvodu to tady ale nevyšlo.“
„I tak jsme se ale dokázali dostat na pódium. Možná jsme měli na konci trochu štěstí díky VSC, ale beru to.“
Martin Brundle: „Líbil se mi ten váš předjížděcí manévr na Landa, když jste měl Charlese hned za sebou.“
Max Verstappen: „Musel jsem. Buď bych byl předjetý já, nebo jsem musel zkusit předjet, takže jsem do toho šel.“