Argentina postavila levnější odpověď na Storm Shadow. Dardo 3 doletí 200 km a nese ji i malý cvičný letoun

Protiletadlové rakety dnes dosahují tak daleko, že se bojové letouny k cíli nemohou přiblížit bez velkého rizika. Letectva proto shánějí zbraně, které zasáhnou přesně i z velké vzdálenosti a pilota nechají mimo dosah protivzdušné obrany. Takové zbraně bývají drahé. Konstruktéři proto hledají způsob, jak udržet potřebné parametry a stlačit náklady. Argentinci na to šli přes munici, kterou už mají ve skladu.
Základem je obyčejná puma o hmotnosti 227 kilogramů
Jádrem Dardo 3 je standardní gravitační puma Mk.82 s hmotností 227 kilogramů. Taková hlavice si poradí i s odolnými cíli. Protože ji nebylo nutné vyvíjet, výrazně klesla cena celé zbraně. Navádění a pohon konstruktéři k pumě připojili jako doplňky. Kolik jeden kus stojí, ovšem žádný z dostupných zdrojů neuvádí, takže o úspoře se dá mluvit jen obecně.
Zařadit Dardo 3 do jedné kategorie je obtížné. Server MilIn uvádí, že má proudový motor, a to je znak řízené střely. Vyklápěcí křídla, která jí pomáhají udržet se ve vzduchu, zase odpovídají klouzavé pumě.
Původ zbraně připomněl polský analytik Piotr Zbies. Na síti X 24. listopadu 2024 napsal, že Dardo 3 vychází z bezmotorové klouzavé pumy Dardo II-C.
Francouzská obdoba na stejné pumě dolétne jen na 70 kilometrů
Dardo 3 umí zasáhnout cíl až 200 kilometrů daleko. Letoun tak může zbraň vypustit z bezpečné vzdálenosti. Do srovnání se Storm Shadow ale argentinská novinka nevychází dobře. Britská střela doletí dál, je větší a nese silnější hlavici, takže způsobí větší škody.
Přiléhavější je srovnání s francouzskou pumou AASM Hammer. I ta je postavená na Mk.82 a místo proudového motoru má raketový pohon. Její dosah se uvádí kolem 70 kilometrů. Dardo 3 tedy se stejnou pumou v jádru doletí téměř trojnásobně daleko.
Co Dardo 3 udělá, když protivník zaruší GPS
Podle serveru DefenseMirror se Dardo 3 navádí kombinací inerciálního systému a GPS. V závěrečné fázi letu zapojí ještě infračervenou kameru. Díky ní by měla zasáhnout cíl i tam, kde nepřítel ruší GPS.
Chybí však jeden zásadní údaj. Přesnost zásahu Argentinci nezveřejnili. Zdroje hovoří jen o „relativně dobré přesnosti“. Kdyby se Dardo 3 v tomto ohledu vyrovnala ostatním řízeným střelám a klouzavým pumám, mohla by být o zbraň s takovým doletem a takovou cenou poptávka. Dokud číslo chybí, je přesnost nejslabším místem celé prezentace.
Odpalovat ji může i letoun velikosti českého Albatrosu
Dardo 3 je menší než Storm Shadow, a nemusí ji proto nést jen plnohodnotné bojové stroje. Argentinské letectvo ji zkoušelo na letounu IA-63 Pampa III B2. Jde o lehký podzvukový cvičný proudový letoun s dvoučlennou posádkou. Svými parametry se dá přirovnat k československému Aero L-39 Albatros.
Malé stroje ale nejsou jedinou možností. Argentina počítá se zbraní i na stíhačkách F-16 Fighting Falcon.