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Německo chystá průzkumné lodě na Rusko. Plavidla Type 424 za 3,3 miliardy eur zřejmě ponesou jen senzory

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Německé námořnictvo připravuje náhradu za své průzkumné lodě, které slouží od osmdesátých let. Nová plavidla mají sledovat hlavně dění kolem Ruska a podle odhadů by se na radaru mohla jevit mnohem menší, než ve skutečnosti jsou.
Německo chystá průzkumné lodě na Rusko. Plavidla Type 424 za 3,3 miliardy eur zřejmě ponesou jen senzory

Německo chystá průzkumné lodě na Rusko. Plavidla Type 424 za 3,3 miliardy eur zřejmě ponesou jen senzory

Zdroj: Foto: tormentor4555 - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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