Německo chystá průzkumné lodě na Rusko. Plavidla Type 424 za 3,3 miliardy eur zřejmě ponesou jen senzory

Německo plánuje postavit trojici plavidel s označením Type 424. Průzkumné lodě patří k nejméně průhledné části každého válečného námořnictva, protože jejich operace jsou ze své podstaty tajné. Proto se o nich veřejně ví jen málo. Délka i cena nových německých lodí jsou odhady specializovaných webů ArmyRecognition a MilIn, a tak je potřeba číst každé číslo v tomto článku.
Na dnešních lodích slouží i důstojníci zpravodajské služby
Německé námořnictvo dnes provozuje tři průzkumné lodě třídy Oste. Podle Wikipedie nabízejí posádce větší pohodlí než běžná válečná plavidla a vedle námořníků na nich pracují také důstojníci německé zpravodajské služby.
Lodě měří přes 83 metrů a do služby vstoupily v osmdesátých letech minulého století. Požadované parametry už dnes nesplňují. Pokud první nástupkyně dorazí podle plánu zhruba v roce 2029, budou mít lodě Oste za sebou přibližně čtyři desetiletí služby.
Plavidla Type 424 mají být větší a nedostatky předchůdkyň odstranit.
Téměř o padesát metrů delší trup unese tři druhy senzorů
Server ArmyRecognition odhaduje délku lodí Type 424 na 132 metrů. Proti třídě Oste by šlo o trup delší téměř o padesát metrů, tedy zhruba o polovinu.
Na palubě mají být elektronické, hydroakustické a elektrooptické senzory pro komplexní průzkum na hladině i pod ní. Posádka s nimi bude zachytávat různé druhy signálů a informací a sama je vyhodnocovat, a to i na velkou vzdálenost. Takovou výbavu lze využít proti státnímu protivníkovi typu Ruska i při protiteroristických operacích.
Kolik Německo zaplatí za lodě, které zřejmě neponesou zbraně?
Web MilIn odhaduje cenu všech tří plavidel na 3,3 miliardy eur, v přepočtu přes 83 miliard korun. Na jednu loď tak v průměru připadá zhruba 1,1 miliardy eur. První z nich by měla vstoupit do služby zhruba v roce 2029.
Výzbroj lodě podle všeho mít nebudou, stejně jako jejich předchůdkyně Oste. Celá investice tak stojí na senzorech a na lidech, kteří s nimi pracují.
Lodě by podle předpokladů mohly mít vlastnosti stealth, díky kterým by se na radaru jevily mnohem menší, než jsou. Na rozdíl od délky a ceny k tomu ale chybí i jen odhadované číslo, takže jde o nejméně podložený údaj celého projektu.
Severní moře, Balt a podle závazků v NATO i Středomoří či Atlantik
Hlavní operační oblastí nových lodí bude nejspíš Baltské a Severní moře. Tam mají zachytávat informace především z oblasti Ruska a pátrat po jeho operacích.
Německo má zároveň spojenecké závazky, hlavně vůči NATO. Lodě Type 424 se proto mohou objevit i daleko od německého pobřeží, například ve Středozemním moři nebo v Atlantiku.