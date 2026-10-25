Kluzký mech mezi dlaždicemi zničí obyčejný kuchyňský ocet. Stačí ho ředit vodou 2:1 a nechat působit 24 hodin

Mechu se nejlépe daří tam, kde je vlhko a stín. Úzké mezery mezi dlažebními kostkami mu takové podmínky nabízejí, a jakmile se v nich jednou usadí, škodí i méně nápadně. Server GoodGrow upozorňuje, že mech pomalu narušuje celistvost dlažby, takže v ní vznikají trhliny a nerovnosti. Nevítaný je i v trávníku. Na spárách si s ním poradíte octem, na slabší porost stačí jedlá soda.
Jaký den si na postřik octem vybrat a jak silný roztok namíchat
Ocet patří k nejdostupnějším domácím prostředkům na mech a účinkuje díky své kyselosti. Základní směs tvoří dva díly octa a jeden díl vody. Roztok tedy ze dvou třetin tvoří ocet a voda ho jen mírně zjemní. Kde je mech hodně rozrostlý, můžete ocet použít čistý, bez ředění.
Směs nalijte do lahve s rozprašovačem. Podle rad webu HouseBeautiful je na postřik nejlepší slunečný a suchý den, kdy příliš nefouká. Mech postříkejte důkladně a roztok nechte působit nejméně 24 hodin. Na rychlý úklid před návštěvou se tahle metoda nehodí.
Po uplynutí té doby místo vydrhněte tuhým kartáčem, nebo ho opláchněte vodou.
Kam ocet nelít, pokud tam chcete ještě něco vypěstovat
Ocet nerozlišuje mezi mechem a ostatními rostlinami. Zahradník Lukáš N. z Brna připomíná, že se používá i proti plevelu, a proto by neměl skončit tam, kde chcete pěstovat zeleninu, ovoce nebo květiny. Kyselina může poškodit vegetaci v okolní půdě a podle něj tam pak dlouho nic neporoste. Opatrnost se týká i spár, které sousedí se záhonem.
Mech v trávníku je proto s octem ošemetná věc. Mezi stébly roste přímo v půdě, do které by se kyselý roztok dostal, a varování o okolní vegetaci se na trávu vztahuje stejně jako na záhony. Rady, ze kterých tento návod vychází, postup pro trávník vůbec neuvádějí. Ocet tak bezpečně patří jen na dlažbu, chodníky a jejich spáry.
Jedlá soda stačí na slabší porost, zhruba dvě lžíce na litr
Jedlá soda je druhý netoxický prostředek proti mechu ve spárách. Na rozdíl od octa je zásaditá. Mech zničí a chodníku přitom neublíží. Do jednoho litru vody rozpusťte asi 30 gramů, tedy zhruba dvě polévkové lžíce. Směs dobře promíchejte a naneste ji na mech rozprašovačem nebo konví.
Čekání je stejné jako u octa: roztok nechte působit alespoň jeden den a potom mech vydrhněte tuhým kartáčem.
Jedlá soda si poradí hlavně s lehčím napadením. Na silně zarostlých místech podle zkušenosti autora původního návodu zabere jen ocet, a to případně i neředěný.