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Kluzký mech mezi dlaždicemi zničí obyčejný kuchyňský ocet. Stačí ho ředit vodou 2:1 a nechat působit 24 hodin

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Mech mezi dlaždicemi se po dešti mění v kluzkou plochu, na které se dá snadno upadnout. Zbavit se ho jde bez chemických přípravků, stačí surovina z kuchyňské linky. Má to ale háček, o kterém byste měli vědět dřív, než začnete stříkat.
Kluzký mech mezi dlaždicemi zničí obyčejný kuchyňský ocet. Stačí ho ředit vodou 2:1 a nechat působit 24 hodin

Kluzký mech mezi dlaždicemi zničí obyčejný kuchyňský ocet. Stačí ho ředit vodou 2:1 a nechat působit 24 hodin

Zdroj: Foto: Thirstily - licence CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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