Zásah z ní se jen tak nezahojí: FN SCAR 15P je puška zmenšená na pistoli s hlavní kratší než 20 centimetrů

Armády si ruční zbraně tradičně rozdělují do tří skupin: pistole, samopaly a útočné pušky. Na některé úkoly ale žádná z nich nesedí úplně, a tak zbrojovky čas od času vyvinou specialitu s úzce vymezeným použitím. Jednou z nich je FN SCAR 15P, kterou vyrábí FN America a která nově existuje i ve verzi pro náboj .300 AAC Blackout.
SCAR 15P začínala na náboji, který používají útočné pušky
Na svých stránkách ji FN America vede jako poloautomatickou pistoli. Konstrukčně jde o zmenšenou útočnou pušku FN SCAR, která má velikost pistole nebo samopalu. Tenhle protiklad se táhne celým popisem zbraně.
První verze SCAR 15P střílela náboje 5,56×45 mm, tedy standardní střelivo útočných pušek. Komorování pro .300 AAC Blackout přišlo až později. Výrobce zbraň propagoval na sociální síti 24. srpna 2023 heslem, že je sice malá, ale mocná.
Silnější než pistolová devítka: co umí náboj .300 AAC Blackout
Podle Wikipedie se tenhle typ munice používá tam, kde zbraň s krátkou hlavní potřebuje vysoký výkon. Hodí se také ke zbraním s tlumičem a projektil podle stejného zdroje letí podzvukovou rychlostí.
Proti klasickému pistolovému náboji 9×19 mm, který používá většina pistolí a samopalů, má .300 AAC Blackout vyšší výkon. Pořádné zranění proto podle podkladů způsobí už jediný zásah. Konkrétní hodnoty, tedy rychlost střely nebo její energii, ale žádný z citovaných zdrojů neuvádí. Srovnání s devítkou proto zůstává slovní a čtenář si ho nemá jak přepočítat.
Proč vojenský web vidí v SCAR 15P zbraň pro tiché operace
Server ArmyRecognition označuje SCAR 15P v ráži .300 AAC Blackout za ideální zbraň pro akce, při kterých má být hluku co nejméně. Podle něj se hodí i do stísněných prostor. Hlaveň měří jen 19,05 cm, takže zůstává pod hranicí 20 centimetrů. Se zbraní se tak dá manipulovat i v chodbě nebo v interiéru vozidla.
Druhým argumentem je vysoká zastavovací síla projektilů na krátkou a střední vzdálenost. S nasazeným tlumičem je podle stejného zdroje střelba velmi tichá. Údaj v decibelech, který by tvrzení o tichu doložil, ArmyRecognition nepřináší, a výrobce v citovaných materiálech také ne.
Na kolik nábojů jsou zásobníky a kdo si zbraň může koupit
Bez zásobníku váží SCAR 15P přibližně 2,5 kg. Bere standardní zásobníky útočných pušek na 10 nebo 30 nábojů, takže s plným třicetirannovým zásobníkem bude ještě těžší. Hmotnost a zásobníky z pušek ukazují, že slovo „pistole“ v oficiálním označení vypovídá víc o zařazení zbraně než o tom, jak se s ní zachází.
Na těle zbraně jsou lišty pro doplňky. Uživatel na ně může připevnit zaměřovač, laserový značkovač, taktickou svítilnu nebo další vybavení. Protože SCAR 15P střílí jen poloautomaticky, mohou si ji v mnoha zemích pořídit i civilisté.