Hraboše ze zahrady vyžene obyčejné listí z ořešáku: stačí hrst do každé díry a za pár dní mají být pryč

Na hraboše většina zahrádkářů přijde podle škod. Mladé stromky mají okousanou kůru a zelenina na záhoně je ohlodaná. Mezi rostlinami se navíc často objeví nazelenalý trus. Čím dřív si těchto stop všimnete, tím menší je šance, že se hlodavci přemnoží a zahradu poničí ve velkém.
Pětícentimetrové otvory bez kopečku prozradí, kdo ryje pod trávníkem
Hraboši si budují celé sítě chodeb těsně pod povrchem půdy. Ven z nich vedou četné malé otvory o průměru zhruba 5 centimetrů. Pokud jich na jednom místě najdete víc, je skoro jisté, že pod nimi vede souvislý systém nor.
Od krtka se hraboš podle webu HeirLoomSoul pozná hlavně podle toho, jak mělko jeho chodby vedou. U vchodů navíc chybějí typické valy vyhrabané hlíny, které po sobě nechává krtek. Díra v trávníku bez hromádky zeminy kolem tedy ukazuje na hraboše.
Hraboše má vyhnat pach jediné látky z ořešáku
Ořešák vytváří olej, v němž je obsažena sloučenina juglon. Web Gardenia popisuje tento éterický olej jako silně vonící a pro hraboše velmi nepříjemný. Podle stejného zdroje je spolehlivě odpuzuje.
Celá metoda tedy stojí na tom, dostat pach juglonu přímo do chodeb, kde hraboši žijí. K tomu poslouží listí, které na zahradě s ořešákem leží zadarmo.
Stačí jedna hrst do každé nory, čerstvé listí poslouží stejně jako suché
Postup je jednoduchý. Naberte pořádnou hrst ořechových listů a napěchujte ji do otvoru chodby. Nezáleží na tom, jestli jsou listy čerstvě utržené, nebo už suché. Potom totéž zopakujte u každé další díry, kterou na zahradě objevíte. Vynechaný otvor znamená část systému, kam se pach nedostane.
Pach se má z ucpaných vchodů rozšířit do celé sítě chodeb a donutit hraboše rychle odejít. Za pár dní by po nich podle návodu neměla zůstat ani stopa.
Slib několika dní ovšem nic nedokládá. Návod neuvádí žádné pozorování ani počet dní a neříká, jak spolehlivě metoda funguje. Ani to, jestli se hraboši časem nevracejí. Výsledek proto zatím zůstává tvrzením, které si každý ověří až na vlastní zahradě.
Proč zahradník z Nové Vsi nad Metují sahá po listech jen v rukavicích
Juglon může u některých lidí vyvolat alergickou reakci. Zahradník Petr K. z Nové Vsi nad Metují proto doporučuje brát listy ořešáku do ruky jen v rukavicích, aby se předešlo podráždění kůže.
Stejně opatrně zachází i s tújemi, které podle něj na hraboše fungují také dobře. Větvičky túje umějí na kůži vyvolat nepříjemnou vyrážku, takže i u nich nosí rukavice. O túji jako o odpuzovači hrabošů nedávno informoval také web Chalupáři-Zahrádkáři.