Ruský výsadkový Lotos pálí obloukem i přímou palbou. Pancéřování mu nepomůže, stačí jeden přesný zásah dronem

Výsadkové jednotky se dostávají do boje tam, kam běžná těžká technika nedojede, a přesto potřebují čím rozbít odolné opevnění, zasáhnout nepřátelskou pěchotu nebo vyřadit obrněné vozidlo. Zbraň pro ně musí zároveň zvládnout přepravu vzduchem a po přistání se rychle přesouvat. Ruská armáda tenhle požadavek řeší kříženci samohybné houfnice a minometu. Nejnovějším z nich je 2S42 Lotos.
Proč Rusko vyřazuje systém, který slouží přes čtyři desetiletí
Dosud tuto úlohu v ruské armádě plní samohybný systém 2S9 Nona. Podle serveru TopWar byl zařazen do výzbroje v roce 1981 a dnes už zastarává. Lotos ho má nahradit jako zbraň nové generace, která slučuje vysokou mobilitu, ochranu osádky a palebnou sílu.
Server ArmyRecognition zmiňuje u nového vozidla zesílené pancéřování. Proti Noně má Lotos také vyspělejší řízení palby. Podrobnosti o tom, v čem přesně spočívá, zdroje nenabízejí, takže skutečný rozdíl mezi oběma generacemi se z veřejně dostupných údajů posoudit nedá.
Kolik minut vydrží zásobník Lotosu při nejvyšší kadenci
Hlavní zbraní je minomet ráže 120 mm s dostřelem až 13 kilometrů. Na tuto vzdálenost může ostřelovat bunkry, pěchotu i další cíle. Kromě obloukové palby, typické pro minomety, zvládá podle Wikipedie také přímou palbu a dokáže tak zasáhnout například obrněné vozidlo. Díky této schopnosti může Lotos zasahovat i proti obrněné technice, kterou samotným obloukovým ostřelováním vyřadit nedokáže.
Kadence se pohybuje mezi šesti a osmi ranami za minutu. Automatický zásobník pojme munici na 40 ran. Při osmi výstřelech za minutu ho osádka vyprázdní za pět minut, při šesti za necelých sedm.
Proč Lotos zjednoduší výsadkářům údržbu a zásobování
Vozidlo stojí na podvozku BMD-4M, tedy bojového vozidla určeného pro výsadkáře. Sdílí proto mnoho dílů s další výsadkovou obrněnou technikou, což snižuje nároky na logistiku a usnadňuje údržbu. Jednotka, která už vozidla BMD-4M provozuje, nemusí pro nový systém shánět úplně jiné náhradní díly.
Lotos jezdí na pásech. Na silnici dosáhne rychlosti až 70 km/h a jeho dojezd činí kolem 500 kilometrů. Vozidlo váží 18 tun a na delší vzdálenosti ho lze přepravovat transportními letadly, jako je v Rusku rozšířený Iljušin Il-76 Candid.
Proč některé kusy dostaly navíc lamelový pancíř
Osádku tvoří čtyři vojáci. Lze předpokládat, že je Lotos stejně jako základní BMD-4M chrání před ručními zbraněmi a střepinami. Výrobce ani zdroje to výslovně nepotvrzují.
Objevila se také vozidla s namontovaným lamelovým pancéřem. Ten má zřejmě chránit hlavně před drony, i když funguje i proti protitankovým střelám. Při dostřelu 13 kilometrů by se ale nepřítel s protitankovými zbraněmi neměl k vozidlu vůbec dostat tak blízko, aby je mohl použít. Hlavním rizikem proto zůstávají drony, které takovou vzdálenost překonají.
Lamelový pancíř přitom zatím nesou jen některé kusy. Podle ArmyRecognition stačí ke zničení Lotosu i se zesíleným pancéřováním jediný dobře mířený zásah dronem.