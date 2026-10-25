Švédský radar Giraffe 4A hlídá nebe na 400 kilometrů. Osádka ho sbalí za pět minut a odjede dřív, než přiletí odveta

Protistřelu nebo jiný prostředek obrany lze navést jen na cíl, který někdo předtím uviděl. Proto stojí na začátku každé protivzdušné obrany radar. Švédská společnost Saab vyrábí radary řady Giraffe od sedmdesátých let minulého století a verze 4A patří k nejnovějším členům rodiny. Jde o radar středního dosahu postavený na technologii AESA, kterou odborné zdroje uvádějí jako nejmodernější, jaká se dnes v radarech nasazuje.
Pomalý dron i nadzvuková střela patří mezi cíle, které Giraffe 4A zachytí
Podle výrobce pracuje Giraffe 4A za každého počasí a sleduje i cíle, které letí nízko nad zemí. Rychlost mu má být lhostejná. Mezi cíli, které Saab jmenuje, jsou bojové letouny a nadzvukové střely na jedné straně a pomalé drony na druhé.
Pro evropské publikum je nejkonkrétnější zmínka o ruské řízené střele Ch-101, kterou radar podle dostupných informací dokáže zachytit. Vzdušné cíle má sledovat až do vzdálenosti 400 kilometrů. Jde o horní hranici, kterou uvádí výrobce. Na jakou vzdálenost radar uvidí malý dron těsně nad terénem, z veřejných údajů nevyčteme, a stejně tak chybí srovnatelná hodnota pro nízko letící střelu.
Američané ho chtějí u svých evropských základen, napojený na Patriot
Spojené státy plánují nasadit Giraffe 4A k ochraně svých leteckých základen v Evropě. Radar má jít zapojit do jedné sítě s dalšími systémy, mimo jiné s protiletadlovým kompletem MIM-104 Patriot. Patriot tak může dostávat údaje o cílech, které Giraffe zachytí.
Pro Saab je to cenná reference, protože jde o armádu, která si pro ochranu vlastních základen může vybrat z mnoha domácích výrobců. Kolik radarů Američané pořizují a kdy je rozmístí, dostupné zdroje neuvádějí.
Zachytí i letící dělostřelecký projektil a navede protibaterijní palbu
Giraffe 4A je multifunkční radar, takže jeho práce nekončí u letadel, dronů a střel. Ukrajinský server MilIn uvádí, že radar dokáže detekovat letící dělostřeleckou munici a posloužit k navádění protibaterijní palby. Armáda pak může odpovědět na nepřátelská děla, jejichž střely radar zachytil.
V tomhle režimu radar nestojí na základně ani v jejím okolí. Musí se pohybovat v bojové oblasti, v dosahu nepřítele, který ho bude chtít najít a zničit. Na jakou vzdálenost Giraffe 4A sleduje dělostřelecké projektily, zdroje neuvádějí, a u radaru určeného pro frontu je to podstatná mezera.
Dvoučlenná osádka má radar připravený k provozu do deseti minut
Celý systém je usazený na podvozku nákladního automobilu, takže se přesouvá po silnici vlastní silou. Na delší vzdálenosti ho lze přepravit letecky, například transportním letounem Boeing C-17 Globemaster III. Armáda tak může radar přesunout tam, kde ho zrovna potřebuje, i přes celý kontinent.
Obsluhu tvoří dva vojáci. K provozu radar připraví do deseti minut a sbalit ho dokážou za pět, načež mohou okamžitě odjet. Na tom závisí, jestli radar přežije chvíli, kdy ho nepřítel zaměří. Osádka, která zvládne sbalit a odjet během pěti minut, zmizí z místa dřív, než ho stihne zasáhnout útok.
Velká odolnost, kterou radaru připisují, tedy podle dostupných údajů stojí na pohyblivosti. O pancéřování nebo jiné ochraně vozidla zdroje nic neuvádějí. Uvádějí jen obě časové hodnoty, deset minut na rozložení a pět na sbalení.