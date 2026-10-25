Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Velká cena USA: Živý přenos

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přinášíme přímý přenos závodu z Austinu. Článek je průběžně aktualizován.
VC USA_2026_Russell

VC USA_2026_Russell

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:48

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Rally Dakar mění plány. V roce 2027 se v Saúdské Arábii nepojede
Rally Dakar mění plány. V roce 2027 se v Saúdské Arábii nepojede
Aston Martin odhalil problém Hondy, který se vrátil v Singapuru
Aston Martin odhalil problém Hondy, který se vrátil v Singapuru

Fernando Alonso upozornil po Velké ceně Singapuru na problémy s ovladatelností Aston Martinu. Honda...

Dám mu svůj monopost, ale po pěti kolech by nedokázal chodit
Dám mu svůj monopost, ale po pěti kolech by nedokázal chodit

V Austinu nadále probíhá výměna názorů mezi Maxem Verstappenem a ředitelem okruhu Bobbym Epsteinem....

Přijde Valtteri Bottas o sedačku v Cadillacu?
Přijde Valtteri Bottas o sedačku v Cadillacu?

Marcin Budkowski, šéf Cadillacu, naznačil možnost změny v sestavě jezdců. Valtteri Bottas ale spekulace o...

Nepřijatelné: Dostal trest za to, že je Argentinec, řekl Clarkson
Nepřijatelné: Dostal trest za to, že je Argentinec, řekl Clarkson

Bývalý moderátor populárního seriálu Top Gear a známá postava motoristického světa Jeremy Clarkson se tento...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.