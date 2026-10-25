Velká cena USA: Živý přenos

Z top 10 na start závodu obuli středně tvrdou sadu pneumatik: Antonelli, Russell, Piasri, Norris. Zbytek preferoval softy.
FORMATION LAP
Kimi Antonelli heads the field, and both Mercedes are on the medium tyres!
#F1 #USGP https://t.co/aEa34RgPJk
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
Start
Start závodu si pohlídal Andrea Kimi Antonelli, který měl neskutečný start. Naopak Max Verstappen se musel bránit oběma Ferrari. Isack Hadjar se tak propadl až za obě Ferrari. Charles Leclerc dokázal po první zatáčce předjet čtyřnásobného mistra světa a posunul se na druhou pozici!
We’re underway in Texas!
Kimi Antonelli retains his lead off the start
#F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
Bojovalo se o druhou pozici. Pilot Red Bullu se ale nevzdal a na konci kola se vrátil před Monačana!
2. kolo
Andrea Kimi Antonelli měl velmi pohodlný náskok přes 2,5 sekundy. Byl aktivován na krátko virtuální safety car kvůli úlomkům na trati.
⚠️ VSC ➡️ GREEN
The Virtual Safety Car is briefly deployed, but soon brought back in!
We have Antonelli in the lead followed by Verstappen and Leclerc
#F1 #USGP | LAP 2/56 https://t.co/mUXWnvka0V
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
3. kolo
Stále vlála žlutá vlajka, pravděpodobně kvůli úlomkům. Následně se změnila výstraha na dvojitou žlutou vlajku.
4. kola
Dvojitá žlutá vlajka byla zrušena.
6. kolo
George Russell byl vyšetřován za výlet mimo trať, kdy mohl získat výhodu z prvního kola.
Looking back to Lap 1 ⏮️
Russell and Piastri appear to have made contact back on the first lap
#F1 #USGP https://t.co/WrCJnNG60o
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
7. kolo
McLaren zjišťoval, jestli neprovede týmovou režii ve prospěch Landa Norrisse. To se na konci kola na hlavní rovince stalo a Brit se posunul na sedmou pozici.
9. kolo
George Russell dostal penalizaci 5 sekund za získání neoprávněné výhody v prvním kole.
⚠️ FIVE-SECOND PENALTY ⚠️
George Russell is penalised for leaving the track and gaining an advantage
#F1 #USGP | LAP 9/56 https://t.co/QXTAlv4ggf
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
11. kolo
Antonelli měl náskok přes 2,8 sekundy na Verstappena. Třetí Leclerc ztrácel 2 sekundy na pilota Red Bullu.
Haas provedl týmovou režii ve prospěch Estebana Ocona. Francouz se tak posunul na jedenáctou pozici.
13. kolo
Závod byl prozatím spíše vyčkávací. Rozestupy se mezi top 6 ustálily a čekalo se na první zastávky v boxech.
14. kolo
Max Verstappen na začátku kola zamířil k mechanikům, obul červenou sadu pneumatik a vrátil se na osmou pozici. Red Bull se rozhodl být agresivní se strategií.
Verstappen pits from P2!
Will Antonelli have to respond to prevent an undercut?
#F1 #USGP | LAP 14/56 https://t.co/OIN5DNrMon
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
Na konci kola reagovalo Ferrari a povolalo Lewise Hamiltona. Brit taktéž přezul na středně tvrdou sadu pneumatik a vrátil se až za Liama Lawsona na devátou pozici.
15. kolo
Do boxů zamířili Charles Leclerc, Oscar Piastri. Pilot Ferrari obul středně tvrdou sadu, jezdec McLarenu tvrdou sadu.
17. kolo
Lando Norris měl pomalejší zastávku v boxech, obul tvrdou sadu pneumatik a vrátil se na devátou pozici.
Pořadí: Antonelli, Hadjar, Russell, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Lawson, Gasly, Norris, Ocon. Z top 10 stavěli Verstappen, jezdci Ferrari a Norris.
Mercedes have opted to keep Antonelli on track seemingly on a one-stop strategy!
Verstappen meanwhile is charging through the field after his earlier stop
#F1 #USGP | LAP 17/56 https://t.co/5jrF4NfwbS
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
18. kolo
Max Verstappen předjel Georgeho Russella. Nizozemec tak byl třetí a jal se stíhat svého týmového kolegu Isacka Hadjara.
19. kolo
Oliver Bearman dostal penalizaci 10 sekund za způsobení kolize.
⚠️ TEN-SECOND PENALTY ⚠️
Ollie Bearman is penalised for this collision with Pierre Gasly from the first lap ⬇️
#F1 #USGP https://t.co/GHPwIx1UqG
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
20. kolo
Nejrychlejším pilotem na trati byl Charles Leclerc, který se prohnal kolem čtvrtého Georgeho Russella.
Leclerc is showing impressive pace on a fresh set of mediums!
He overtakes Russell for P4 on the hunt behind Verstappen
#F1 #USGP | LAP 21/56 https://t.co/qOQdOJHMWu
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
22. kolo
Mercedes se rozhodl u Antonelliho vsadit vše na jednu zastávku v boxech. Uvidíme, jak dlouho Ital bude ještě na trati s mediumkami.
Na konci kola zajel ke svým mechanikům George Russell. Brit si odpykal penalizaci 5 sekund, obul bílou sadu pneumatik a vrátil se na desátou pozici.
23. kolo
V 15. zatáčce přepustil Isack Hadjar druhou pozici ve prospěch Maxe Verstappena.
25. kolo
Na začátku kola byl v boxech Andrea Kimi Antonelli, obul bílou sadu pneumatik a Ital se vrátil těsně před Lewise Hamiltona na čtvrtou pozici. Vedení přebral Max Verstappen.
Verstappen is into the lead as Antonelli pits, but Max is on a two-stop strategy
It’s a fresh set of hard tyres for the Mercedes
#F1 #USGP | LAP 25/56 https://t.co/dNn7OJ0eIL
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
Isack Hadjar velmi dobře bránil Charlese Leclerca. Pilot Red Bullu na konci kola zajel do boxů ke své zastávce. Obul bílou sadu pneumatik a vrátil se na šestou pozici.
Oliver Bearman dostal informaci, že na konci kola má zajet do boxů a odstoupit ze závodu.
27. kolo
Pořadí: Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Norris, Hadjar, Piastri, Russell, Hülkenberg a Alonso.
29. kolo
Andrea Kimi Antonelli měl vynikající tempo a stahoval Charlese Leclerca. Ital byl již necelou sekundu za Monačanem.
The gap between Antonelli in P3 and Leclerc in front ↔️
He’s less than a second away from the Ferrari
#F1 #USGP | LAP 29/56 https://t.co/s3JWceIx8x
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
30. kolo
Max Verstappen měl opět problémy s rádiem. Charles Leclerc začal Nizozemce velmi rychle stahovat. Red Bull musel řešit problémy.
„It’s undriveable“
Max Verstappen feels something is wrong with his Red Bull, and his engineer reveals there is an engine braking issue!
#F1 #USGP | LAP 31/56 https://t.co/urz8xi2avL
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
32. kolo
Na začátku kola zajel do boxů Max Verstappen. Nizozemec měl pomalou zastávku v boxech (3,9 sekundy), obul mediumky a vrátil se na pátou pozici. Vedení přebral Charles Leclerc, který byl pronásledovaný Andreou Kimim Antonellim.
Ital se s pilotem Ferrari nepáral a přebral vedení.
ANTONELLI BACK IN FRONT!
He passes Leclerc down the inside at Turn 12 to retake the lead
#F1 #USGP | LAP 32/56 https://t.co/pj2QgQh4wu
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
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