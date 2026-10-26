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Za jakých okolností potvrdí Antonelli v Mexiku titul?

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Andrea Kimi Antonelli po startu z pole position ovládl Velkou cenu USA a udělal obrovský krok k zisku titulu. Formálně ho ještě nezískal, ale za týden v Mexiku k němu už bude mít opravdu velmi blízko.
Za jakých okolností potvrdí Antonelli v Mexiku titul?

Za jakých okolností potvrdí Antonelli v Mexiku titul?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 00:19

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