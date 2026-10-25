Americký veterán ze 60. let dostane izraelskou věž a střely na tanky. Řecké M113 mají dohnat ruské BMP-2

Transportér M113 patřil v 60. letech mezi velmi povedené a spolehlivé stroje, a proto se dostal do výzbroje mnoha armád. Slouží dodnes, přestože ho novější obrněná vozidla v řadě parametrů předčí. Jeho výchozí výbava je skromná. Hliníkový pancíř chrání osádku a vezené vojáky jen před palbou z ručních zbraní, shora vozidlo nekryje vůbec a hlavní zbraní bývá kulomet M2 Browning ráže 12,7 mm. S takovou výzbrojí má M113 k bojovému vozidlu pěchoty hodně daleko.
Izraelský prototyp, podle kterého Řekové předělávají M113
Řada armád, které M113 provozují, došla k závěru, že vyřadit ho a pořídit náhradu není nejlepší řešení. Místo toho stará vozidla modernizují. Řecko při tom zachází nejdál a z transportéru dělá bojové vozidlo pěchoty. Podle serveru MilIn vychází řecký plán z izraelského prototypu M113 RCWS-30 Rafael, který vozidlu přidává ochranu i palebnou sílu.
S moderním strojem typu CV90, jaký pořizuje česká armáda, se přestavěné M113 nejspíš srovnávat nedá. Ruskému BMP-2 se ale podle dostupných informací vyrovná. Palebnou sílu má mít podobnou a ochranu rovněž podobnou, v některých ohledech možná i vyšší. Druhá část tvrzení stojí na slově „možná“ a zveřejněné údaje ji konkrétně nedokládají. Srovnání s BMP-2 se proto dá spolehlivě opřít hlavně o výzbroj.
Dálkově ovládaná věž přidá kanon s účinným dostřelem 3 km
Novou výzbroj nese věž Samson Mk.1 Remote. Jejím základem je kanon Mk44 Bushmaster II ráže 30 milimetrů, tedy zbraň, kterou používá mnoho západních bojových vozidel pěchoty. Účinně zasahuje cíle až na 3 km a vystřelí až 200 ran za minutu. Proti původnímu kulometu ráže 12,7 mm jde o největší změnu celé přestavby, protože z vozidla určeného hlavně k převozu vojáků dělá stroj, který může vést palebný boj s jinými obrněnci.
Na věži jsou také izraelské řízené protitankové střely Spike. Ve verzi LR2 mají podle serveru Army-Technology dosah až 5,5 km, což je téměř dvojnásobek účinného dostřelu kanonu. Se Spike může přestavěné M113 ohrozit jakýkoli tank.
Kde přídavný pancíř snese i třicetimilimetrovou munici
Původní hliníkové M113 odolá jen ručním zbraním. Přestavěná verze dostala přídavné pancéřování, které na některých místech vydrží zásahy až municí ráže 30 milimetrů. Všude jinde má chránit nejméně proti ráži 12,7 mm, tedy proti stejnému kalibru, jaký měl dosud kulomet samotného M113. Zda přestavba řeší i chybějící ochranu shora, zveřejněné údaje neuvádějí.
Izraelský prototyp navíc nese systém aktivní ochrany Trophy. Každé bojové vozidlo pěchoty vzniklé z M113 ho ale mít nemusí. Srovnávat ochranu řeckých vozidel s prototypem lze tedy jen s výhradou, protože právě Trophy u nich zaručený není.
Kolik vojáků se po přestavbě vejde do M113
Ani výbava věže není potvrzená. Moderní řízení palby dostane dost možná, termovizi a další systémy pravděpodobně, oficiálně ale nic z toho oznámeno nebylo.
Nejasný zůstává i počet vojáků výsadku, tedy údaj, kvůli kterému se transportéry vůbec stavějí. Do standardního M113 se jich vejde až 15 a k obsluze vozidla stačí dvoučlenná osádka. Kolik míst zůstane výsadku po přestavbě, zatím nikdo nezveřejnil.