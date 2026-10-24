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U drobné přístavby musíte řešit i požární bezpečnost

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Dennívýzva
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V momentě, kdy se rozhodneme, že k rodinnému domu přistavíme zakrytou terasu, místo pro auto, zahradní domek nebo jinou drobnou stavbu, bude potřeba dodržovat veškerá pravidla, a to jak z pohledu stavebního zákona, tak z požární bezpečnosti. Co říká zákon Podle stavebního zákona není potřeba souhlas ani rozhodnutí o umístění u těchto staveb: Skleníky, které mají do 40 metrů […]
U drobné přístavby musíte řešit i požární bezpečnost

U drobné přístavby musíte řešit i požární bezpečnost

Zdroj: iStock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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