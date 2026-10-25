Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?Zdroj: iStock
Článek byl publikován 25.10.2026 15:39
V momentě, kdy se rozhodneme, že k rodinnému domu přistavíme zakrytou terasu, místo pro auto, zahradní...
U šípků se vyplatí nespěchat. Jenže kdo čeká příliš dlouho, může nakonec odejít s prázdnou. Zatímco na...
Stará kopaná studna může být na zahradě cenným zdrojem vody, ať už pro zalévání, nebo po ověření její...
Trojrozměrné keramické obklady představují skvělou investici do designu, který jen tak nezestárne. Promění...
HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...Všechny články tohoto autora →
- Zašlé ručníky ani kuchyňské utěrky ještě nepatří do koše. Důmyslná metoda jim navrátí původní bělost
- Některé pokojové rostliny pomáhají zlepšovat vzduch v domácnosti. Mnozí přitom jejich schopnosti vůbec netuší
- Plastová okna mohou spolehlivě sloužit dlouhé roky. Jejich životnost prodlouží několik jednoduchých úkonů
- Malá ložnice může díky správným barvám působit mnohem prostorněji. Světoví designéři mají své jasné favority