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Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?

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Dennívýzva
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Vlastníte dům, který je potřeba opravit, a abyste se k němu dobře dostali, musíte vstoupit na sousedův pozemek? Jste-li majiteli staršího domu, u kterého se hranice od plotu dříve nedodržovaly, nebo je dům součástí uličního bloku, zřejmě se tomuto problému nevyhnete. Pokud tedy potřebujete k sousedovi na pozemek pustit, nebo dokonce od něj postavit k vašemu domu lešení, […]
Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?

Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?

Zdroj: iStock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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