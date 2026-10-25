Arena-M má chránit ruské tanky T-90M i před Javelinem shora. Vlastní vojáky do 50 metrů od tanku může zabít

Ruská armáda léta chránila tanky hlavně reaktivním pancéřováním. Zkušenosti ukazují dvě jeho slabiny. Ani nejlepší typy nestačí na moderní protitankové zbraně a bloky nelze rozmístit po celém tanku. Na novějších strojích, například na T-72B3M, má tyto mezery zaplnit systém s označením Arena-M.
Proč by Arena-M měla zastavit i střelu, která útočí shora
Arena-M patří mezi systémy aktivní ochrany. Jejím úkolem je zachytit přilétající protitankovou střelu a zničit ji dřív, než dosáhne pancíře. Radary a protiopatření mají pokrýt všechny směry včetně prostoru nad tankem. Proto se o systému mluví jako o možné obraně proti americkým střelám FGM-148 Javelin.
Podle serveru ArmyRecognition se systém montuje na T-72B3M a dostat ho mají také T-80BVM a T-90M. Rusko s ním tedy počítá i u starších typů, které tvoří velkou část jeho tankových sil. Schopnost zastavit Javelin zatím vychází z toho, že systém hlídá i horní polokouli. Zveřejněné zprávy nepopisují žádný konkrétní zachycený Javelin.
Na tanky se Arena-M montuje od roku 2023. Patří tak k nejnovějším systémům aktivní ochrany na světě.
Předchůdce z devadesátých let se vyvážel i přes dvě zásadní vady
Rusko na systémech aktivní ochrany pracuje dlouho. První typy vznikly na přelomu 70. a 80. let minulého století. V 90. letech přišel původní systém Arena, který se dostal i na export. Měl ovšem dvě vady: nechránil tank ze všech stran a byl poměrně nebezpečný pro pěchotu v okolí.
Arena-M je jeho výrazně modernizovaná verze a první vadu odstraňuje plným pokrytím všech směrů. Druhou vadu, ohrožení vlastních vojáků, modernizace podle dostupných zpráv neodstranila.
Kterým tankům z výrobní linky Arena-M chybí a proč
Server Zona-Militar uvádí, že systém zdaleka nedostává každý tank, který opustí výrobní linku. Rusku chybí dostatek vyspělých komponentů, ze kterých se Arena-M vyrábí. Ochrana, kterou má jen část nových tanků, nezmění odolnost celé flotily. Ruští tankisté proto ve větším počtu s Arenou-M v dohledné době počítat nemohou.
Druhá otevřená otázka se týká sebevražedných dronů, které jsou dnes pro ruské tanky patrně největší hrozbou. Věrohodné zprávy o tom, že by je Arena-M dokázala ničit, neexistují. Propaganda tuto schopnost systému přisuzuje, přímý důkaz zatím nikdo nepředložil.
50 metrů od tanku: zóna, kde Arena-M ohrožuje vlastní pěchotu
Podle serveru Defence-Ua zůstal u Areny-M problém s bezpečností pěchoty. Vojáky, kteří se pohybují blíž než 50 metrů od tanku, může systém zranit nebo zabít. Pro tank, který v boji spolupracuje s pěšáky, je to vážné omezení.
Stejnou potíž řeší i jiné armády, izraelský Trophy ji ale z velké části odstranil. Součástí řešení byl i výcvik, ve kterém se vojáci učí pohybovat kolem tanků specifickým způsobem. Zda ruská armáda své vojáky podobně cvičí, zveřejněné zprávy neuvádějí.