Vaše ovoce spadlé za plot patří podle zákoníku sousedovi. Kdo si pro ně vleze na cizí zahradu, může skončit s pokutou

Vaše ovoce spadlé za plot patří podle zákoníku sousedovi. Kdo si pro ně vleze na cizí zahradu, může skončit s pokutouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vaše ovoce spadlé za plot patří podle zákoníku sousedovi. Kdo si pro ně vleze na cizí zahradu, může skončit s pokutouZdroj: Foto: Shiv's fotografia - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 25.10.2026 20:06
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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