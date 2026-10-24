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Čekáte se sběrem šípků na první mrazíky? Možná úplně zbytečně

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Dennívýzva
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U šípků se vyplatí nespěchat. Jenže kdo čeká příliš dlouho, může nakonec odejít s prázdnou. Zatímco na jednom keři ještě najdeme pevné, sytě červené plody, o pár metrů dál už bývají změklé, svraštělé nebo poškozené. Konec října je proto ideální příležitostí vyrazit na obhlídku zahrady i okolních mezí. Rozhodující přitom není datum v kalendáři ani první mrazík, […]
Na úlovek si připravte mělký košík či pevnou, dobře větranou nádobu. Šípky do ní ukládejte volně a zbytečně je nestlačujte. Velký plastový sáček není dobrou volbou, zvláště pokud v něm mají zůstat několik hodin. Po návratu domů plody co nejdříve přeberte,

Na úlovek si připravte mělký košík či pevnou, dobře větranou nádobu. Šípky do ní ukládejte volně a zbytečně je nestlačujte. Velký plastový sáček není dobrou volbou, zvláště pokud v něm mají zůstat několik hodin. Po návratu domů plody co nejdříve přeberte,

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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