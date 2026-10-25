Ruský Su-57 létá s plochou tryskou a chce zmizet z radarů i zezadu. Američané stejný trik zkoušeli už před 38 lety

Su-57 Felon je nejmodernější bojový letoun, jaký Rusko má, a o jeho skutečných schopnostech se vedou spory. Nejvíc pochybností budí stealth, tedy obtížná zaměřitelnost radarem. Mnoho odborníků se shoduje, že letoun tuto vlastnost má, ovšem na mnohem nižší úrovni než americké stroje, proti kterým by mohl stát. Ruští konstruktéři teď zkoušejí změnu, která by mohla část toho náskoku umazat. Musí ji ale nejdřív dotáhnout do funkční podoby a dostat ji na letoun.
Jeden ze dvou motorů prototypu už dostal jinou trysku
Současné Su-57 pohánějí motory AL-41F-1 s klasickými kruhovými tryskami. Ty jsou vektorovatelné a právě jim letoun vděčí za vysokou manévrovatelnost.
Nové verze mají podle amerického serveru TWZ dostat motory AL-51F-1, které by měly schopnosti letounu zlepšit. Konstruktéři se k nim podle všeho chystají osadit i takzvanou plochou trysku. Naznačují to fotografie jednoho z prototypů, které zveřejnilo Ukrajinské vojenské centrum (Militarnyi), a video ze zkušebního letu. Na obojím má letoun plochou trysku jen na jednom motoru, druhý zůstal s kruhovou. Taková nesouměrná sestava slouží ke zkouškám a o podobě sériového letounu toho zatím prozrazuje málo.
Co plochá tryska udělá s radarovým odrazem a s teplem motoru
Ukrajinský server MilIn uvádí, že trysky tohoto typu mají obecně mnohem menší radarový průřez. U Su-57 by se to projevilo hlavně na tom, jak dobře ho radar zachytí zezadu. Právě tam je dnes nejslabší: dobrý stealth má letoun aktuálně jen z přední části. Plochá tryska tedy míří přesně na místo, kde je letoun nejzranitelnější.
Druhý přínos se týká tepla. Plochá tryska snižuje i tepelnou signaturu, takže letoun hůř zachytí zařízení, která cíl zaměřují v infračerveném spektru.
Stíhačka F-22 Raptor s plochými tryskami létá, Rusové je teprve ladí
Plochá tryska není v letectví novinkou. Podle serveru Defence-Ua ji Američané otestovali už před 38 lety a dnes ji používá bojový letoun Lockheed Martin F-22 Raptor. Rusko tak řeší konstrukční úlohu, kterou má jeho hlavní soupeř vyřešenou téměř čtyři desetiletí.
Snadné to nebude. Technologie je náročná mechanicky i na materiály a ruští konstruktéři budou muset obojí zvládnout. Zda se jim to podaří, je otevřená otázka. Kandidátem na nasazení plochých trysek je očekávaná modernizovaná verze Su-57M.
Letoun, kterému chybí tah, dostává trysku, která tah ubírá
Plochá tryska má i stinnou stránku: motor s ní má nižší tah než s klasickou kruhovou tryskou. U Su-57 je to citlivý bod, protože s motory AL-41F-1 trpí nedostatkem tahu už teď. Kvůli tomu nezvládá supercruise, tedy let nadzvukovou rychlostí bez přídavného spalování.
Supercruise mu mají zajistit až nové motory AL-51F-1. Zatím ale není známo, jestli to půjde i s plochou tryskou, která část tahu sebere. Pokud nepůjde, ruské letectvo by si muselo vybrat mezi lepším maskováním zezadu a nadzvukovým letem bez přídavného spalování.
O tom, zda se plochá tryska do služby vůbec dostane, rozhodnou i objednávky. Ruské letectvo letouny s plochou tryskou zatím neobjednalo. Může se to změnit později, žádný termín ale zatím zveřejněn nebyl.