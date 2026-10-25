Rusové tvrdí, že jejich radar Podlet-K1 odhalí i stealth F-35. Americká střela na něj ale doletí až ze 300 kilometrů

Podlet-K1, oficiálně 48Ya6-K1, zařadila ruská armáda do výzbroje v roce 2018. Patří mezi radary, se kterými pracuje systém S-400, a může sloužit i staršímu S-300 PMU-2. Právě o radarech S-400 Rusko prohlašuje, že si poradí s americkým Lockheed Martin F-35 Lightning II, tedy s letounem postaveným tak, aby ho radar zachytil co nejobtížněji. Ověřit to zvenčí nejde a kvůli jedné chybějící informaci má to tvrzení zatím jen omezenou cenu.
Proč ruský radar vozí anténu na rameni nákladního auta
Podlet-K1 je určený k vyhledávání cílů ve velmi malých výškách. Anténa proto nesedí přímo na korbě. Nese ji rameno instalované na nákladním automobilu, takže je umístěná výš.
Podle amerického webu TWZ dosahuje radar podle konkrétních podmínek 200 až 300 kilometrů. Ten rozsah ovšem platí pro běžná letadla a pro střely s plochou dráhou letu, které se pohybují nízko nad zemí. O tom, na jakou vzdálenost Podlet-K1 uvidí F-35, tedy nevypovídá vůbec nic, a v ruských prohlášeních tento údaj chybí.
Letoun stealth se radaru odhaluje teprve s klesající vzdáleností
Stealth se často zaměňuje s radarovou neviditelností, přestože jde o soubor vlastností, které snižují odraz radarových vln a případně i další emise. Letoun stealth má malý radarový průřez. Zachytit ho tedy lze, jen je to obtížné. Obecně platí, že čím blíž se letoun k radaru dostane, tím snáz ho obsluha zaznamená a tím snáz na něj navede protiletadlové střely.
Ruské tvrzení o F-35 je proto technicky možné a zároveň téměř bezcenné, dokud neříká, na kolik kilometrů platí. Radar, který stealth letoun spatří až zblízka, má k dispozici mnohem méně času než ten, který ho uvidí z dálky. Údaje o skutečných schopnostech těchto systémů patří k přísně utajovaným informacím.
Pátrání po F-35 prozradí radar střele AGM-88G dřív než letoun
Aby radar zachytil letoun stealth, musí pracovat naplno a vysílat silné radarové vlny. Tím se ale sám stává jasně viditelným pro detekční přístroje protivníka. Čím víc se obsluha snaží F-35 najít, tím přesněji ukazuje, kde stojí.
Letouny F-35 bývají vyzbrojené protiradarovými střelami AGM-88. Podle serveru TheDefensePost má jejich nejnovější verze AGM-88G dolet až 300 kilometrů a letí rychlostí až Mach 4. Pilot ji tak může odpálit mnohem dřív, než ho radar zaznamená.
Jakmile střely vyřadí radary protivzdušné obrany, systém S-400 přichází o oči a letounu přestává hrozit nebezpečí.