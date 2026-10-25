Ruská R-37M má údajně dosah 400 km, proti stealth F-35 jí to nepomůže. Americké AIM-120D-3 stačí 180 km

Piloti stíhaček, kteří spolu dnes svádějí vzdušný souboj, se většinou vůbec nespatří. Protivník je pro ně bodem na radaru a podle radaru také zaměřují a odpalují střely vzduch-vzduch dlouhého dosahu. Navrch má ten, kdo nepřítele zachytí jako první, protože na něj může dřív vystřelit. O výsledku pak spolurozhoduje, co dokáže samotná střela a jakým způsobem se navádí na cíl.
O kolik dál zasáhne verze D-3 a proč ji pilot nemusí hlídat
AIM-120 AMRAAM slouží v armádách od začátku 90. let 20. století a podle Wikipedie se za tu dobu stala standardem západních letectev. Mezi střelami své kategorie je nejspíš nejrozšířenější. Vývoj prošel řadou variant až k písmenu D, respektive k jeho podverzi D-3.
Proti předchozím typům má D-3 dosáhnout zhruba o polovinu dál. Server ArmyRecognition uvádí, že zasáhne cíl až na 180 kilometrů. Pokud platí oba údaje zároveň, starší verze končily přibližně u 120 kilometrů. V souboji, který vyhrává ten, kdo vystřelí dřív, je takový skok podstatný.
V mnoha ohledech se zlepšilo i navádění. D-3 používá aktivní radarové navádění: na cíl ji nejprve zaměří radar letadla, po odpálení se zapne vlastní radarová hlavice střely a ta se pak k cíli navádí sama. Pilot může do jejího letu zasáhnout, pokud chce.
Ruskou střelu s údajným dosahem 400 km brzdí slabé radary
Pro evropská letectva je AMRAAM důležitý hlavně kvůli ruskému letectvu, které disponuje velmi kvalitními radarově naváděnými střelami s ještě delším dosahem. Patří k nim R-37M s deklarovaným dosahem až 400 kilometrů, tedy víc než dvojnásobným oproti hodnotě, kterou ArmyRecognition uvádí pro D-3. Jestli Rusko udává skutečnou hodnotu, není jisté.
V dosahu ani v radarovém navádění tedy NATO nad Ruskem převahu nemá. Dlouhý dosah se ovšem dá využít jen tehdy, když letoun cíl na takovou vzdálenost zaměří. F-35 má vyspělé stealth vlastnosti a ruské letouny mají slabší radary, takže ho na vzdálenost, na kterou R-37M údajně dostřelí, zaměřit nedokážou.
Proti F-35 je tak údaj o 400 kilometrech bezcenný dvakrát: nedá se ověřit a ruský letoun ho nemá jak využít.
Jedinou certifikovanou radarovou střelou pro F-35 je zatím AMRAAM
V Evropě si D-3 zatím nejspíš objednalo jen dánské letectvo. Dá se předpokládat, že střely poslouží hlavně jeho letounům páté generace Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Výrobce Raytheon uvádí, že AMRAAM je zatím jedinou radarově naváděnou střelou certifikovanou pro F-35. Kdo F-35 provozuje a chce pro ně radarově naváděnou výzbroj, dnes jinou volbu nemá.
Západ má k dispozici i střelu s ještě větším dosahem, MBDA Meteor. Na F-35 ji zatím použít nelze, její integrace je naplánovaná na další roky.